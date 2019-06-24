柯何時表態？「每天都在作評估」

2019-06-24

〔記者王錦義、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長柯文哲昨到花蓮縣玉里鎮協天宮參拜，關於幕僚跟民進黨接觸，柯文哲強調，幕僚彼此都認識，「平常遇到聊天很正常」，否認「蔡柯配」。

對於柯文哲何時表態參選總統？親柯幕僚表示，「每天都在作評估」，相信總統蔡英文也是一樣；至於表態時間點最快在八月中下旬，因國民黨總統參選人預計七月出爐，之後還需要一點時間讓議題發酵和沉澱，才能進行評估。

柯文哲昨天上午參拜玉里協天宮，媒體提問他是否與淺藍基層民代有接觸？柯回應說，這種接觸就好像在台大當醫生，一個病人來不會問他黨派，只知道是地方民代，而且人與人交往不需要第一句就問這種東西，並否認與反韓勢力結合。

柯文哲說，台灣不是只有藍綠，這次來這裡看一看，是要多交朋友、增廣見聞，了解花東交通困境與城鄉差距。花東地區每十萬人創傷死亡率全台灣最高，大部分來自車禍，所以花東地區的交通還是第一要務。

而台北上海雙城論壇，柯認為現階段與對岸善意交朋友最重要，應該抱持交友、先要有交流增加善意，後續再講。

外界質疑市政總質詢才剛結束，柯文哲就在短短一週內請假三天、走訪五縣市，其中還有不少行程是由柯粉俱樂部發出，根本就是打著市政參訪之名、鋪總統之路。市府幕僚強調「都有請假，沒有動員」，主要還是希望能和台北市政作結合，所以都是跟農民或業者見面，關注焦點也都是北市府能不能合作或幫忙的部分。

近柯人士透露，不管有沒有動作，都被當成假想敵，「如果沒有動作，一定會被Ｋ到死，所以一定要動」。

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