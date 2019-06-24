韓批權力中毒 蔡：市長忙選總統才是

2019-06-24

反擊郭台銘：電子五哥都回台 除了郭董的公司之外

〔記者呂伊萱／台北報導〕尋求連任的蔡英文總統昨天展現「嗆韓駁郭」的火力。對於高雄市長韓國瑜前天大罵民進黨有權力中毒症，蔡回嗆，韓市長背負很多高雄市民期待，但當市長忙於選總統、追求另一種權力，「恐怕就是他講的這個權力中毒症吧！」至於國民黨總統初選參選人郭台銘前天質疑蔡「選邊站（親美反中）」，又不敢放棄中國市場、讓台商全撤回來，蔡總統也反駁說，郭董的話「有些偏頗」。

蔡總統昨出席泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）年會開幕典禮，會後接受媒體訪問。媒體問及韓國瑜在台中造勢大會罵民進黨權力中毒症，還說民進黨對登革熱疫情幸災樂禍。

蔡總統回應，對於登革熱，政府一定在第一時間提供救災需要的資源和協助，對高雄市民的關注和關懷，「不用懷疑、是毫無保留的」，只要疫情有所需要，中央政府一定全力支持。

至於權力中毒症一說，蔡總統直言，高雄市長透過選舉取得權力，當然要替市民盡心盡力處理市政、照顧市民。但現在的情況是，市長還忙於選總統、追求另一種權力，當現有權力沒有好好行使、又去追求另一個權力，「恐怕就是他講的這個權力中毒症吧！」

此外，郭台銘上週說，「中華民國外交處境天天在走鋼索」，但他不會選邊站，並質疑「為什麼要像蔡英文政府一樣只選美國？台灣一年賺中國八百億美元的外匯，誰敢說不要？要台商全部撤回來？」郭嗆，若蔡英文有能力做到，「我會考慮不和她競爭，問題就是她做不到。」

對此，蔡總統受訪時直言郭董說的話「有些偏頗」。蔡總統說：「今年回來的台商非常的多，經濟部統計今年預估會到五千億元，已核准的目前已接近四千億元，電子五哥都回台增資、投資，除了郭董的公司以外。」

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