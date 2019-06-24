柯若參戰 「民進黨必須當第一品牌」

2019-06-24

民進黨人士：台灣能否守住主權 選民需要找一個品牌來支持

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○二○年總統選舉局勢未定，民進黨人士表示，明年大選是台灣能否繼續保有自主性發展的關鍵，民進黨現在的策略，就是「必須當第一品牌」，尤其若台北市長柯文哲也參選形成「三腳督」局面時，「民進黨必須當第一品牌」更為重要。

民進黨人士指出，民進黨初選結束後，幾家主要民調都顯示，蔡英文總統的支持度和施政滿意度都在往上走。從六二三「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行來看，台灣接下來的核心問題很清楚，就是在中國壓力下，能否守住主權、確保民主自由、自己作主的核心方向能否繼續，「在這基礎下，就只能找有機會勝選的人來選。」

他強調，目前國際局勢在經濟和政治層面上，明年總統大選是台灣能否繼續保有自主性發展的關鍵，選民需要找一個品牌來支持，尤其若柯文哲參選形成「三腳督」，「民進黨必須當第一品牌」更是重要。

民進黨人士說，柯文哲最早說六月會說明是否參選，現在又把時間推遲到九月，顯示柯也在看國民黨的總統初選結果。此外，國民黨初選民調期間藍營支持者表態率相對高，在這情況下，若民調顯示蔡英文的整體盤勢還是維持或是往上，「對柯文哲來說，沒有人會想進來當第三名。」

蔡出線 柯的如意算盤少一半

核心人士分析，民進黨初選期間，柯文哲最希望前行政院長賴清德出線，因為柯自覺與賴有區隔，但與蔡英文重疊性高。至於國民黨，柯也認為與高雄市長韓國瑜在網路炒熱的特質相近，而前鴻海董事長郭台銘多是中產經濟選民支持，若由非韓人士出線對他有利；民進黨由蔡英文出線後，柯打的如意算盤已少了一半機會。

國民黨方面，民進黨高層分析，韓國瑜的支持者都是固定的人，走不出同溫層，國民黨內認為韓選總統「是個笑話」，韓必然持續往下掉，現在只是硬撐著，且打大選要有國政、政策想法，韓無此基礎也沒部隊；國民黨不論是韓國瑜或郭台銘出線，「辯論都贏不過小英」，政策、法案畢竟都是小英的專長。

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