焦點評論》別只看不起

2019-06-21

記者鄒景雯／特稿

國民黨菁英階層不必否認，他們是看不起韓國瑜的。「韓流」的外溢效應儘管隨著高雄市政的治理美夢破滅而逐漸收束，但是滾動至今居然仍可以與各色菁英的支持度分庭抗禮，到底原因何在？諸位政治「上流美」就不能不深入探究：箇中的原因到底是什麼？

「韓流」是蔡英文政府推動年金改革延宕長達兩年、過程中造成社會激烈對立、卻未能有力溝通有效說服所造成的，相信已經是主流看法，這點由不少總統參選人踴躍提出年改可微調檢討、或者主張把餅做大等訴求，企圖「分一杯羹」，吸引韓粉眷顧，即可見一斑。

退休軍公教確實是構成「韓流」的核心成分，殆無疑義，但是進一步冷靜分析，光以上一個肇因，並不足以解釋韓國瑜為什麼還有這麼大的續航力，可以與現任總統、台灣首富一決高下的所有理由。因為，時空環境已然改變。

例如，過去不少人將境外網軍乘數擴大年改民怨，視為是推動韓國瑜聲勢鵲起的重大助力，但是現在對岸的風向明顯有異，先是中國媒體發表評論文章質疑韓講出「over my dead body」這麼狠毒的咒語，是有多深的仇、多大的恨，接著中央電視台居然帶頭開始討論韓國瑜民調大幅下滑的原因，並且直接歸咎韓粉，這是去年不能想像的。

又如，九合一選舉時，韓國瑜儼然是救世主，於今半年下來，「草包」、「民粹」、「無腦」，各種鄙夷的用詞紛紛出籠；連國中模範生都受不了，當面要他不要感性壓過理性，要醒一醒。何況，最近一段時間，藍綠政治勢力根本是卯足了勁群起圍毆他，行政院架設鏡頭蓄意修理不打緊，連國民黨都傳出「抗韓聯盟」，這景況亦是前所未有。

那麼，韓國瑜憑什麼還能繼續站在擂台上？這麼特殊的政治現象，實在應該探究。其中，有一個關鍵因素國民黨不能迴避，那就是長期以來被菁英階層壟斷黨權，形成少數獨裁、就地分贓、宮廷性格的權貴體系，似乎正受到來自金字塔底層揭竿而起，要求黨內改造與多數民主的衝擊，已經蔚然成風？所謂的少數把持，這次初選遊戲規則的「神乎其技」，是一寫照，至於有史以來凡國民黨產可以撇開所有黨員，由黨中央左手賣右手所進行的金錢遊戲，能夠把所有支持者當作傻瓜嗎？究竟誰是高級、誰才低級？似乎不能再用直接反射來判定。

故而，這次草包所率領的庶民之征，瞄準國民黨既得利益而來，並不在於韓國瑜本身是不是庶民，在於庶民已把不滿投射於韓，若政治菁英不能自省，韓流可能凋零，但是韓流恐怕不死。

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