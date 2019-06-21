高捷新任監察人曾經營招待所 議員斥荒謬酬庸

2019-06-21

〔記者洪定宏、葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運公司日前改組董監事，高市府推薦曾經營「雅宴招待會所」的夏昭麗出任新任監察人，高雄市議員昨批評離譜、荒謬、誇張，更有議員指稱，有民眾爆料夏女曾任職於高檔酒店「香格里拉」。高雄市長韓國瑜受訪時未說明夏的背景，僅強調市府調查夏昭麗「無前科紀錄」，該招待所一年前已結束營業，夏昭麗個人的事由她自己回答。

韓國瑜：夏昭麗無前科紀錄

雅宴招待會所原址在高雄市新興區，去年停止營業，執行董事鄭東元去年參選高雄市議員落敗，今年角逐國民黨高雄市第二選區立委初選也失利。

媒體質疑夏昭麗的背景跟高捷有何關係？韓國瑜受訪時僅強調市府用人強調清廉、專業、熱情。新聞局長王淺秋坦承，她也不知道夏昭麗的背景，但市府「依法任用」，如果資格不符，就不能任用。

傳夏任職香格里拉 男友是酒店幹部

民進黨議員康裕成則說，幾天前，就有人傳圖片向她爆料，夏昭麗是鄭東元的女友，兩人曾在高雄有女陪侍的高檔酒店「香格里拉」任職過，夏女是酒店小姐，鄭則是酒店幹部。

該民眾甚至爆料說，夏昭麗的弟弟因販毒被通緝逃出國。康裕成說，姑且不論爆料是否屬實，光是夏女經營私人招待所的背景就讓人質疑專業不足，能否勝任高捷監察人，是很大問號。

議員：監察人須具專業 看得懂財報

民進黨議員林智鴻也批說，韓國瑜的酬庸安排太過離譜、荒謬、誇張，到底一個招待所的業者，有什麼專業能擔任高捷的監察人？議員簡煥宗指出，高捷好不容易才由虧轉盈，監察人要看得懂財務報表、有軌道運輸專業背景，韓國瑜卻指派店門口掛著「民進黨不倒，高雄不會好」布條的招待所老闆接任，是不是反對民進黨就可以擔任重要職務？

高捷公司表示，高市府推薦的兩席董事梅再興、葉天營，一席監事夏昭麗，已於六月十八日經股東常會通過。

據了解，葉天營除任民眾服務社理事長外，也曾擔任高雄市三山民眾服務社理事長，外界認為他在韓國瑜去年選戰的「三山造勢」出力不少。梅再興則曾當過三屆國民黨市議員，與韓國瑜都出自軍系黃復興黨部，外傳兩人私交不錯。

韓國瑜用人爭議事件

高雄捷運公司日前改組董監事，高市府推薦曾經營「雅宴招待會所」的夏昭麗（右）出任新任監察人，高雄市議員昨批評離譜、荒謬、誇張。圖為夏昭麗昨偕同男友鄭東元出面澄清外界指控。（記者洪定宏攝）

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