加拿大軍艦過台海 高調開啟自動辨識

2019-06-20

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕繼美國軍艦今年起每月行經台灣海峽、法國軍艦「葡月號」今年四月現蹤後，加拿大皇家海軍軍艦也加入航行台海行列！根據「Marinetraffic」網站圖資顯示，加拿大皇家海軍「里賈納號」巡防艦六月十七日至十八日由南向北行經台灣海峽，一度在台灣西方海域開啟「船舶自動辨識系統」（AIS），使其行蹤曝光，引發各界關注。

加入自由航行 自曝行蹤挑戰中國

國防部昨證實，加拿大籍軍艦航經台灣海峽進行「自由航行」，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）則未做回應。

「里賈納號」為加國海軍十二艘「哈利法克斯級」巡防艦之一，滿載排水量近五千噸，略大於我國成功級、濟陽級巡防艦，搭載魚叉反艦飛彈、「RIM-162」防空飛彈、反潛魚雷、方陣快砲，為加國海軍的主力艦艇。

根據日本海上自衛隊資訊，里賈納號在六月十三日至十五日間與加國補給艦「阿斯提利斯號」、日本海上自衛隊三艘艦艇在南海進行「KAEDEX19-1」聯合操演。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，從加拿大軍艦航行台海的舉動可見，中國欲改變台灣海峽為國際海域的既有法律定位，引發歐美等國高度關注，因此，和美國關係友好的加拿大，響應美艦模式航行台海，藉此強調台海是國際海峽的事實。

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