里民中心非營利 歡唱侵權擬除罪

2019-06-19

〔記者林菁樺／台北報導〕各地歌唱班、伴唱機業者等不滿歌曲版權遭壟斷，昨有上千人包圍經濟部智慧財產局表達抗議。智慧局表示，民進黨團已提案修正著作權法，因里民中心屬於非營利場所，可望免除三年以下的刑責；至於熱門歌曲版權長期遭壟斷，將透過「強制授權」納入歌詞來解套。草案預計下週朝野協商，力拚臨時會三讀通過，讓愛唱歌的朋友不必擔憂。

國內伴唱機業者弘音日前發函各大里民中心、歌唱班等要求合理使用，甚至派員蒐證，不少歌唱愛好者擔憂被告、人心惶惶；勝聲歌藝文化推廣協會總裁葉清山說，唱歌是正常娛樂，且公益性質的比賽，非為營利。

因有不少立委、縣市政府收到民眾陳情，立法院已著手修法，著作權法第三十七條可望新增條文，納入若里民中心等屬於非營利場所、又可促進民眾身心健康目的，灌歌可免除三年以下有期徒刑的刑責。

智慧局著作權組長毛浩吉說明，里民中心具公益性，用刑事處理不恰當，故將修法除罪；但仍應支付使用報酬，未來若無法順利取得授權者，可向智慧局申請強制授權，視個案支付合理價格，即可取得授權。

至於熱門歌曲的專屬授權常遭壟斷，伴唱機業者或歌唱班老師多以「強制授權」解套，但現行著作權法對強制授權的規範卻僅限歌曲，造成伴唱機無法套用字幕的奇怪現象。對此，草案也會增修將重製範圍納入歌詞，解決民眾歡唱的困擾。

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