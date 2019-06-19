雇主提撥3大保費 11年增逾2千億

2019-06-19

〔記者高嘉和／台北報導〕根據財政部公布的「我國社會安全捐統計」，隨著勞健保費率調整，加上基本工資調高，十一年間雇主負擔的勞工保險、就業保險及全民健康保險等社會安全捐支出，增加了二○三二億餘元；相對的政府與勞工負擔也分別增加二五六．三億元、六四五．五億餘元。

依財政部報告的統計區間，勞保費率從二○○六年的五．五％、到二○一七年調升到九．五％，基本工資則從一萬五八四○元提高到兩萬一○○九元。而投保薪資是按勞工月薪資總額，依投保薪資分級表規定申報，其中雇主負擔七成。

根據統計，二○○六年勞保費用約一二八八億元，二○一七年增至二九八二億元，淨增一六九四億元；就業保險也隨著費率調整，淨增約七十一億元。其中雇主負擔勞保及就業保險保費的七成，較十一年前多提撥一二三四億元。

全民健康保險增加金額也不小，主因是健保投保費率自二○一○年四月起由四．五五％提高到五．一七％，另自二○一三年起增加二代健保補充保費，十一年間增加金額達一三二九億元；以雇主負擔當中六成，即增加支出約七九七億元。

總計這十一年間，雇主負擔的勞保、就保及健保三大保費支出，增加約二○三二億餘元。

另勞工退休基金（新制）受到提繳金額與人數增加，十一年來雇主提撥金額（勞工每月薪資的六％）也幾乎翻倍，從二○○六年的九○六億元，到二○一七年增加到一七七一億元，淨增加八六四億元、增幅達九成五，增幅僅次於勞保。

2017年社會安全捐結構

勞工社會安全捐負擔比率

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