冷眼集》柯文哲的起手式

2019-06-18

記者鄒景雯／特稿

選舉絕對不是台灣當前最迫切的事，但是這次大選由於投入的人力物力株連甚廣，正高度動員著這個社會，因此很難不做觸碰。事實上，大家也必須針對若干政治動向進行起碼的認識，才有助於未來在行使投票這個公民權利時，比較能夠做出準確的判斷。

這次民進黨與國民黨的初選，分別都把柯文哲列為全民調的對象，說明兩大黨早已有大選「三腳督」的心理準備。情勢的發展正指出，在民進黨六月十三日揭曉由蔡英文勝出賴清德後，柯文哲看準了民進黨選後需要沉澱、未及立刻展開整合的空檔，馬上擺出了隨時醞釀出場的起手式。

要分析柯文哲的戰法，其實非常簡單，因為他是典型的陽謀，完全透過語言表達。第一天，他首先評論賴清德「好可憐喔，被做掉了」，而後又對蔡英文說「恭喜皇上、賀喜皇上」，多數人或許以為這是慣常的柯式語法，未必會深究；第二天，柯市長在YouTube官方頻道開節目被議員指責公器私用，他完全不假思索地反擊「如果是民進黨議員，請他們去看看小英總統最近做的事情」，這時多少可嗅覺到味道；到了第三天愈來愈嗆，柯文哲毫不避諱地說：「蔡英文已經做了三年了，適不適合你看不出來嗎？」甚至外加：「她需要和大家說明，她為什麼適合繼續幹下去。」第四天，他一次兩拳，說蔡英文和郭台銘，「一個是用國家的錢，一個是用公司的錢，兩隻大金牛有得拚了」；更不要說到了第五天，他信口影射袁崇煥被自己人幹掉，滿清才入關，直指這是賴清德，還宣稱自己是打入北京城的多爾袞。

緘默了幾個月，一待民進黨定案，即話匣子全開，這一系列要帶的風向，目的很清楚，就是把槍口瞄準已經出線的蔡英文，同時用力搖晃綠營的支持者，最好分化對立的裂縫愈大愈好，以便把大樹的落果掃進自己的布袋裡。這是第一回合的裂解。

在此同時，柯文哲沒有忘記要兵開兩路，除了前述對郭台銘的定性，他也譏諷以「over my dead body」為反對一國兩制掛保證的韓國瑜，「現在跟王世堅哥倆好」，一改之前的盡力迴避。基於相同的模式，柯Ｐ當然等著進行第二回合的裂解，由於韓粉瘋起，國民黨這次的階級對峙可謂空前，七月十五日完成初選民調後，不論是韓國瑜奪魁，或是郭台銘逆轉，要嘛就是「非韓不投」的失落選民把賭爛票灌給他，不然就是藍營的中產階級大量投靠，柯文哲都可以好整以暇地等待果陀。這應該就是柯營在演算的方程式。

這些都不是最精妙的，無黨籍最大的罩門就是沒有政黨組織，如何組成政府？這點，柯Ｐ恐怕是胸有成竹，他的策士說，總統主管兩岸軍事外交，其他內政，就任命屆時國會最大黨的人士來組閣，不必有全盤通吃的念頭。這招，對藍綠選民有沒有吸引力？藍綠政黨該如何因應？藍綠在對打之餘，別忘了閒著也是閒著的柯文哲，肯定現在就要開始思考：三角形的另外一邊。

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