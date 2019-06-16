存量不到4天 急叩熱血人

2019-06-16

〔記者吳亮儀／台北報導〕急需「熱血人」！血液基金會指出，因之前端午連續假期、加上一週來大雨不斷，最近血液存量告急，特別是台北地區4種血型的存量都低於4天，庫存亮紅燈。

血液基金會昨天舉行感謝捐血人活動，歌手吳汶芳擔任捐血大使，招募年輕人一起捐血。血液基金會指出，O型血的存量最少，其次缺AB型的血，都亟需熱血人挽袖捐血。

24歲的稅尹4年前因車禍嚴重受傷、須截肢來保命，因當時手術接受輸血，為感念人們無私捐血、幫助她渡過難關，她也站出來呼籲年輕人踴躍捐血、救人一命。

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