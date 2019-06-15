卓：安排蔡賴會、思考立委選舉布局

2019-06-15

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕民進黨總統初選，尋求連任的蔡英文總統擊敗前行政院長賴清德，民進黨主席卓榮泰昨表示，將儘速安排蔡、賴會面。被詢及是否「蔡賴配」？卓榮泰說，未來合作有很多模式，這也是合作模式之一，目前還沒有與蔡、賴談未來的計畫，他們兩人會站在台灣的高度來思考。

卓榮泰昨出席總統府資政姚嘉文的新書發表會，他受訪表示，他會與賴清德儘快安排會面，表達關心與了解，甚至協助未來相關行程的安排，也會安排與蔡總統見面，以及蔡、賴一起會面。

卓榮泰說，無論是一加一大於二，或哪個一加進來會比較大，大家都要扮演加號的角色，現在要做的就是與賴清德、蔡總統見面，也要針對立委選區提名、不分區名單做大規模思考。

卓榮泰表示，週末將啟動選後整合工作，也要啟動整個選戰機關的責任，想盡辦法贏得總統大選、立委選戰，並維持國會優勢及民主進步價值。

民進黨秘書長羅文嘉昨在電台專訪時指出，民進黨未來有兩座大山要跨越，第一是從初選民調中可看到，沒有支持民進黨或不表態的人還是很多；第二座大山是，香港情勢會激發台灣人、尤其是年輕世代的擔心，不過還是有很多人關心的優先議題不是民主，可能是生活上細節，可能是小孩、家庭負擔、薪水等，不能忽略這些問題帶來的怨言。不能因為國際情勢或主權議題對台灣有利，而忽略內政上人民的埋怨。

羅：民進黨還有兩座大山要過

羅文嘉也說，他回憶起三月下旬與賴清德見面時，賴曾經說過的三點談話，「第一、蔡總統和民進黨需要這場初選，因為初選才能整合，療癒去年一一二四敗選創傷；第二、蔡總統會贏得這場初選，因為會激發蔡的潛力；第三、若他輸給蔡總統，會全力支持蔡。」

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