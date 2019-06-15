蔡：肯定賴的毅力與風度

2019-06-15

〔記者周湘芸、邱俊福／綜合報導〕蔡英文總統昨天到新北市三重義天宮參拜，多位立委和議員到場歡迎。蔡對前行政院長賴清德的毅力和風度表示肯定，也掛保證，只要民眾二○二○年將票投她，就一定能保有自由跟民主。

蔡英文說，她是新北市民，初選完一定要先回到故鄉新北市，除感謝初選過程中給予批評和鞭策的人，讓她看到盲點和問題，也感謝行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，過去祭出不少讓人民有感的政策，包括防治豬瘟、減稅等，讓大家覺得政府有在做事。

蔡總統說，初選結束要感謝所有「助英台」，但過了一關還要走向下一關，後面還有一場硬仗要打，二○二○年選舉攸關台灣未來發展。她也提出五大目標，包括「團結民進黨、讓民進黨大於民進黨、堅持改革讓經濟繁榮、保護台灣主權和讓台灣成為世界的台灣。」

蔡英文表示，初選結果出爐後就已經致電賴清德，他在初選中表現出的毅力、初選結束後的風度，讓大家感覺民進黨的競爭是為了更進步。

面對香港反送中事件，蔡也表示，相信台灣人民現在更能體會到自由民主的可貴，她也向大家保證，「只要有蔡英文總統，就一定有自由跟民主，而且顧得住主權。」

蔡英文昨稍早參加警政署「一○八年警察節慶祝大會」時也強調，民調結果出爐後，全黨與支持的朋友都發出聲明，希望黨能團結，並順利整合，表現出團結的意志，目前最重要的工作就是整合，因只有團結一起打拚，二○二○年才有勝選希望。

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