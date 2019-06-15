獲國台辦讚賞 柯：香港鬧成這樣 實在尷尬

2019-06-15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時重申「兩岸一家親」，受到中國國台辦公開「讚賞」，讓柯直呼令人尷尬。柯文哲昨受訪被問到此事時說，香港鬧成這樣子（指港人抗議反送中條例），被讚賞實在是尷尬。柯也向對岸喊話說，「拜託不要講我好話！」

柯文哲昨出席市警局金吾獎頒獎典禮，被問到為何獲國台辦讚賞覺得尷尬？柯說，「那張考卷怎麼考都不會及格，就是不會考超過六十分。」

柯文哲表示，所以它（指國台辦）說讚賞，「我心裡想說，哇，這真的是尷尬」，特別香港鬧成這個樣子，被讚賞反而實在尷尬。媒體問覺得在害你嗎？柯則說，也不是啦，「唉！能不能拜託不要講我好話！」

民進黨大老林濁水認為國台辦讚賞柯，「柯文哲不是考五十五分了，至少九十五分。」對此柯文哲表示，抹紅柯文哲是民進黨最重要的戰術，所以是預料中事。媒體問對岸是真的讚賞你？柯嘆氣說，「我覺得很痛苦」。

媒體再問年輕選票是否會產生滑坡效應？柯文哲不諱言，「還是會啊！」但他強調，不要因為一時事件就搖擺，「我已經學乖了」，戰略方向還是要確定。

對於民進黨總統初選民調由蔡英文勝出，媒體問是否有話要對賴清德說，柯回說，「好可憐，被做掉了。」媒體也問，為何之前對蔡獲勝僅回應「加油」，沒有恭喜蔡？柯文哲打趣說，「恭喜皇上、賀喜皇上。」

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