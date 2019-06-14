特首下台 香港聲浪湧

2019-06-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿香港政府強推可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」，一○三萬香港民眾九日走上街頭反對修訂《逃犯條例》，數萬港人十二日再包圍立法會阻撓法案二讀辯論，卻遭到警方強硬鎮壓。十三日香港街頭恢復平靜，但緊張情勢持續升高，除湧現要求特首林鄭月娥下台聲浪，泛民主派組織民間人權陣線（民陣）更宣布發起「黑色大遊行」與「反修例」集會，香港街頭十六日料將再湧現百萬示威人潮。

民陣號召 616黑色大遊行

民陣表訂十六日下午二時三十分舉辦「黑色大遊行」，號召民眾穿黑衣上街示威，遊行的三大訴求包括譴責警方使用暴力、撤回修例、特首下台；並將於十七日舉辦「反修例」集會。與此同時，宗教界、醫學界、法律界、教育界、工程界等至少二一○名特首選舉委員會選委已連署要求林鄭月娥「引咎下台」，他們指控林鄭月娥漠視民意，呼籲撤回修例並重新改選特首。

香港立法會已公告十三日、十四日取消大會議程。民間示威情況十三日暫趨緩和，白天在地鐵油塘站、調景嶺站等部份站點發生零星「不合作運動」，逾三十人以蓄意阻擋列車關門等方式，妨礙地鐵正常運行，造成二十班列車延誤；晚間再有數百民眾聚集到中信橋高舉「停止槍擊學生」等標語示威。警方十三日持續在金鐘鄰近立法會、港府總部地區維持高度戒備，該區部份百貨商場及銀行已公告暫停營運；立法會議員梁耀忠直指警方在金鐘的部署猶如「戒嚴」，只要穿黑衣、戴口罩就會遭攔查。

金鐘衝突 港6大學生被捕

香港警務處長盧偉聰十三日表示，警方十二日使用「低殺傷力武器」制止示威者「暴力」衝擊，約施放一五○枚催淚彈、二十發布袋彈（彈頭為布袋包裹鉛質或鋁質彈珠）、數發橡膠子彈，拘捕十一人，共有二十二名警員在行動中受傷。據統計，十二日金鐘衝突造成至少警民八十一人受傷送醫。

香港大學學生會十三日證實，已有六名大學生因十二日金鐘衝突被捕。由於外傳警方晚間將持搜查令進入港大學生宿舍李國賢堂進行搜查，民主黨立法會議員鄺俊宇、許智峰已趕赴現場阻止，唯至截稿為止，未見警方行動。

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