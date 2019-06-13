美眾院議長 ︰逃犯條例危及美港關係

2019-06-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港逾百萬民眾九日走上街頭，透過和平示威反對港府修訂「逃犯條例」。美國聯邦眾議院議長裴洛西十一日透過聲明，表達對香港示威者的支持，並表示「逃犯條例」修法「危及美國與香港二十年的活躍關係」，倘若修法通過，美國國會「別無選擇」，只能重新評估香港在「一國兩制」下，是否仍享有「充分自治」，並預告眾院將推出獲兩黨支持的新「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

裴洛西指出，由中國控制的香港立法會所提出的引渡法案，彰顯中國當局為了壓制異議、扼殺港人自由，肆無忌憚地踐踏香港法律；修訂「逃犯條例」，將合法化北京政府「綁架商人、書商與任何反對中國份子的行為」，並會危害到八萬五千名在港美國人的安全，「聯邦眾議院、聯邦參議院多數黨領袖麥康奈、行政當局與譴責此項危險引渡法案的人同在。美國與香港人同在」。

美國共和黨佛羅里達州聯邦參議員魯比歐十一日推文表示：「中國為了報復其他國家，會監禁無辜的外國企業高級主管。如果香港把綁架中國異議份子的行為合法化，將對香港經濟造成災難性的影響。」參議院外交委員會主席梅南德茲告訴美國之音（VOA），倘若香港通過「逃犯條例」修法，美國應該對於重新評估香港政策「做出判斷」。與此同時，美國駐港澳總領事館十一日罕見發布「示威警示」，呼籲美國公民避開示威區域。

國台辦︰一國兩制 舉世矚目的成功

面對美國壓力，中國外交部十二日重申支持港府推動修法的立場，強調香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干預，敦促美國停止對香港事務「說三道四」。中國國台辦十二日堅稱「一國兩制」在香港取得「舉世矚目的成功」。中共機關報《人民日報》十二日以「香港各界支持特區政府依法修例」為題，報導逾八十六萬港人透過網路連署支持「保公義、護香港、撐修例」，並指稱反政府份子勾結「外國反華勢力」，製造社會衝突，阻礙香港立法會運行。

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