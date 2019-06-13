世界金融中心地位 恐朝不保夕

2019-06-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，外界在廿多年前香港主權移交給中國時，曾悲嘆香港已死，然而此預言並未成真；但近來隨著香港街頭接連爆發號稱「雨傘革命2.0版」的反送中抗議，外界擔心，一旦外商憂懼無故被送中而大舉出走，香港的金融中心地位恐將遭逢遲來的重大挑戰。

香港在廿世紀晚期躍居為全球一大金融中心與中國經濟門戶。美國「財富」（Fortune）雜誌曾在香港主權移交前預告「香港之死」，感嘆「世界最積極的親商經濟體，將落入共產中國之手」，此等唱衰香港的警告雖不斷重複，但卻不曾成真。一國兩制下的香港在政治自由度上雖受到打壓，但在經濟上倒真的仍是「馬照跑、舞照跳」，國內生產毛額（ＧＤＰ）數字持續亮眼、市場穩定與房價攀升。

但一切榮景在具有爭議性的引渡法案引發上百萬人走上街頭後，恐將改觀。經濟學人智庫（ＥＩＵ）亞洲研究總監林德康說，「逃犯條例修訂草案」最主要的隱憂，在於讓派駐香港的外國企業高層暴露於恣意妄為的中國司法體系中。送中條例一旦通過，北京當局就能以政治或非故意之商業犯罪等理由，將外國企業人士從香港送交中國，破壞半自治式的香港司法制度。

一位不願具名、某大國際企業派駐香港的高層主管表示，「香港的價值在於能透過法制、言論自由、新聞自由與獨立司法來減緩海外經商風險」；派駐香港的國際企業領袖，都將評估送中條例對其以香港為商務據點會構成多少額外風險，以及衡量是否有必要因此另覓他處。畢竟，高商辦租金已降低香港的優勢，甚至受到新加坡、上海與深圳的挑戰。

香港特區政府為安撫商界，已對導致送中的犯行設限；但對外商而言，隱憂仍揮之不去︱︱倘若香港司法體系蒙塵，外商企業便會質疑，既然如此，那乾脆把據點設在成本較低的中國境內，或只在中國開設小辦公室，但把區域總部移至新加坡等其他亞洲金融中心。林德康說，外商大舉出走香港不太可能會立刻發生，而會是一段長期的行進方向。

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