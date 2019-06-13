司法之死 罷工罷市罷課

2019-06-13

〔編譯周虹汶／綜合報導〕送中條例令香港司法獨立性危在旦夕，全港上百家企業商號十二日響應罷市行動，自發性停業、罷工以示抗議。香港教育專業人員協會十二日也不讓七所大專院校學生會罷課聲明專美於前，下午宣布發動全港本週罷課。

全港宣告響應十二日罷市行動的上百間行號，包括網路代購服務業者「GeTheMall」、電召客貨車平台「CALL4VAN」、咖啡廳、書店、理髮廳、餐館、服飾店、花店、電子用品店、玩具店、美甲店、瑜伽教室等各式店家，它們開在香港經濟的心臟地帶，由平日不太關心政治的平民百姓經營，這回卻透過社群媒體串聯，公告關店以便員工加入示威行列。

油麻地瑜伽教室「瑜見」直言，十二日當天就算有機會賺一億元都不放在眼裡，畢竟香港是「幾代人辛苦建立」，「無自由的香港」乾脆直接叫「中國」也罷。在尖沙咀經營「Alca & Co」婚紗店的卅八歲李先生向路透表示：「如果引渡法律通過，我相信投資者們將會離開」。

此外，香港社會及政治組織從業員工會、香港空勤人員總工會十二日也響應罷工；社會工作團體和宗教團體估計逾兩千名顧問、護理人員、治療師加入行列；香港匯豐銀行、渣打銀行、東亞銀行、香港賽馬會也一致關閉市中心部分分行，四大會計事務所亦同意員工彈性調配工作。這是香港一四年為爭取香港特首真普選而發動震驚全球「雨傘運動」以來的第一次罷工潮。

由香港大學、中學、小學、幼稚園各級學校教師組成的「香港教育專業人員協會」，身為香港最大的單一行業工會及參與會員最多的民主派組織，十二日下午也宣告發動全港本週罷課。聲明指責港府「不惜一切硬推惡法」，強烈要求警方克制、避免使用過分武力。

香港Alca & Co婚紗店老闆Alan Li參與反送中罷工行動，十二日暫停營業一天。（路透）

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