港人最驕傲與悲傷一天！ 包圍立法會反送中

2019-06-13

〔編譯劉宜庭、陳正健／綜合報導〕數萬名香港民眾十二日包圍立法會，並發動罷工、罷市、罷課行動，全力阻撓表訂十二日上午十一時二讀辯論的「逃犯條例修訂草案」，表達對港府罔顧民意，強推這項可將犯罪嫌疑人引渡至中國受審的「送中條例」。立法會主席梁君彥因議員無法進入議場，在開會前十五分鐘，緊急宣布延後開會。下午三時過後，警方動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧和警棍強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突！

議員無法入場 延後開會

立法會民主派議員成立的「民主派會議」嚴詞譴責警方濫用武力發射催淚彈，已到瘋狂地步。召集人毛孟靜說，「今天是香港最驕傲，也是最悲傷的一天，只要立法會一天不停止召開會議，便會有市民包圍立法會。」香港教育專業人員協會譴責港府與警方使用不必要武力對付年輕人和其他市民，主張「罷課不罷教」，號召全港罷課一週。

催淚彈、橡膠子彈齊發 爆流血衝突

梁君彥傍晚宣布取消當日議程，該案仍預定二十日交付表決。香港特首林鄭月娥也透過電視聲稱，自己是個母親，不應縱容小孩任性，重申該案仍將由立法會審議。

大批抗爭民眾自十一日晚間開始聚集在立法會外，十二日上午已佔領金鐘夏慤道、龍和道，並癱瘓添華道（港府總部周邊）等多處交通，警方在夏慤道試圖以催淚彈驅離示威者，但戴口罩和護目鏡的民眾以雨傘抵抗，雙方如潮水般進進退退。示威者主要是年輕人和學生，現場不斷有人分發雨傘、瓶裝水等物資與自救須知，小卡上寫有「律師不在場，不提口供」等被捕後的各種注意事項。

下午三時過後，警方展開強勢清場，至少造成二十二人受傷送醫。抗爭民眾轉往中環一帶，金鐘、中環、灣仔周邊地區傍晚交通大堵塞，至少二十五條巴士路線停駛、八十四條路線改道，當局晚間八時三十分強制關閉港鐵金鐘站。港媒報導，十二日的「反送中」行動，變成佔領金鐘與佔領中環。

衛報︰港人最後一戰 等待奇蹟

英國衛報報導，許多港人正在「等待奇蹟」，感覺這是必須爭取的「最後一戰」。香港南華早報形容，百萬港人參加「反送中」遊行，是為了捍衛自由，也是港人的「ＤＮＡ」。

多名抗爭民眾告訴南早，他們不打算在沒有奮戰下就放棄，許多人忠於他們身為香港人的ＤＮＡ，走上街頭傳遞這項訊息。一名女子告訴衛報，「我們只是在等待一個奇蹟，許多人覺得這是最後一戰，我們必須奮力一搏。」

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