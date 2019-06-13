蔡：自由的台灣撐香港的自由

2019-06-13

〔記者蘇永耀、李欣芳、鍾麗華／綜合報導〕香港民眾因為「反送中」而與港警發生激烈衝突，蔡英文總統昨晚強調：「全世界信仰民主自由的人，今天都會選擇和香港人在一起。」

國台辦稱一國兩制舉世矚目成功

蔡英文在臉書貼文說，對於香港政府昨日不願採取理性溝通的方式，悍然動用橡膠子彈，開槍射擊和平抗議群眾的做法，她感到極度的震驚。同一天，中國政府卻宣稱「一國兩制在香港的實踐取得了舉世矚目的成功」，這實在是無比諷刺的說詞。蔡總統強調，守住台灣，撐住香港。台灣和香港，都加油，「自由的台灣撐香港的自由」。

行政院長蘇貞昌昨也嚴正指出，香港政府提出的「逃犯及引渡條例」，一旦通過實施，會矮化台灣主權，侵害台灣人民人權。「我身為行政院長，代表政府，絕不接受。」

蘇貞昌指出，近年來中國積極透過各種方式，向台灣提議以「香港模式」做為兩岸統一的「典範」。但香港人民的參政權、投票權被有計畫地緊縮，形成寒蟬效應。現在港府提出的「逃犯及引渡條例」，更被認為破壞香港的司法獨立，也形同宣告一國兩制模式失敗。

面對外界質疑「一國兩制」，中國國台辦發言人安峰山昨在例行記者會上，堅稱北京對香港的「一國兩制」獲得了舉世矚目的成功。而「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分聽取兩岸各界意見和建議，會充分照顧台灣同胞利益和感情。

陸委會對此重批，國台辦吹捧「一國兩制」擺明是睜眼說瞎話，奉勸國台辦深刻檢討反省，勿再自欺欺人。

中國國防部長魏鳳和月初曾發言嗆說「台灣若敢從中國分裂，中國軍隊不惜一戰」，安峰山被問及武統一事時也稱，「中國保留一切必要措施的選項」。

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