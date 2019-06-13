反送中！高雄晚會 控訴惡法

2019-06-13

〔記者王榮祥、黃旭磊、黃佳琳／高雄報導〕台灣挺香港、民主不能退。高雄「反送中」集會昨晚登場，現場估算湧進約五百人，或戴白色口罩、或舉「反送中」等字牌，控訴香港逃犯條例修法對人權的迫害。

香港「反送中」抗議遊行舉世矚目，在高雄求學的香港學生，昨天於高雄市文化中心發起「反對逃犯條例（反送中）」集會，共同表達香港人抗議逃犯條例的心聲。民進黨議會黨團、時代力量和基進黨都表達聲援。

原本對香港民眾「反送中」抗議活動說他「不清楚、不知道」的高雄市長韓國瑜，昨傍晚發表聲明，鄭重呼籲香港政府，在無法達到香港社會多數共識之前，應該暫緩立法程序，先加強溝通與對話。

韓改口：籲港府暫緩立法

韓國瑜說，民主制度的真諦，就是重視人民的訴求，唯有溝通與對話，才能夠化解目前的衝突和對抗，香港政府應該用積極的態度，來化解民眾的擔憂和恐懼；對於香港因為修訂逃犯條例，而造成香港百萬民眾上街遊行，昨再度爆發激烈的警民流血衝突，他個人表示高度關注。

韓國瑜也重申他對於當前兩岸路線的三點堅持：支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！

這場高雄港生發起的「反送中」集會民眾，大家手持「大話精」、「反送中」等字牌，共同表達對港府惡法修法的不滿。發起靜坐的港生鄧同學強調，他很喜歡台灣的自由環境，可以選自己的市長、總統，希望透過靜坐讓台灣朋友思考一下，是否要跟中國那麼近？今日的香港，可以是台灣的範本。

韓國瑜上午面對媒體詢問，避談此事快步離開，兩小時後，韓國瑜改口，稱自己會派代表前去關心。高市副市長葉匡時昨傍晚快閃反送中現場，簡單向發起港生致意後離開，現場學生估算前後停留約三分多鐘。

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