反送中！ 在台港生怒吼

2019-06-13

「香港正失去自由… 一定要保住法治的最後底線」

〔記者吳柏軒、彭琬馨／台北報導〕「NO CHINA EXTRADITION（反中國引渡）!」在台港生昨發起活動、跨海聲援香港罷課罷市行動，冒雨高呼「反送中（逃犯條例修訂）」，質疑中共完全介入香港的言論自由與法治社會，針對昨日港警開槍對付示威，更激起港生強烈譴責，呼籲停止暴力、港府應立刻退回送中條例。

為聲援港人抗議港府將強行修正「逃犯條例」，島國前進發起人林飛帆、香港銅鑼灣書店前店長林榮基與多個台灣NGO團體昨也到香港駐台北經貿辦事處前舉行記者會抗議。林飛帆表示，若台灣人自己不站出來聲援香港，等到香港自主地位被侵蝕殆盡，「接下來很有可能就輪到台灣」。

林飛帆表示，台灣與香港同樣在面對威權中國擴張的第一道防線，台灣人應積極站出來聲援香港，否則就是「今日香港，今日台灣」。

在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組昨發起罷課行動，齊聚香港駐台北經貿辦事處外，在雨中靜坐觀看香港立法會直播，關注港府審議「逃犯條例」，並高舉牌語抗議修法，反對其侵害人權與自由。

在台港生指出，逃犯條例完全介入香港的言論自由與法治，絕不容許中共政府踐踏基本自由與尊嚴，而先前中共國台辦主任曾發表言論要讓台灣實施一國兩制，如今不論台灣或香港，都應該可以更看出中共勢力明顯要滲透與操控民主的意圖。有港生直言：「香港正失去自由，但一定要保住法治的最後底線。」

在台港生直言：「若沒有中共惡法，我們不會團結，不會被喚醒！」因港人就是團結，有一○三萬人民上街反送中，讓港生更大膽、更勇敢對眾人說：「我來自香港！」

台灣大學學生齊聲援

台灣大學學生會長吳奕柔也聲援港生，並呼籲台灣學生回家宣傳「反送中」，因該逃犯條例惡法一旦通過，親人只要在香港轉機，就可能因言論而被遣送中國受審，呼籲台生替港生說話，因香港與台灣一樣，站在第一線對抗中國威權。

台港生譴責港府鎮壓

針對昨日在香港立法會外的第一線警民衝突加劇，港警全副武裝，水砲車、催淚彈乃至橡皮彈霰彈槍皆出動，甚至有港民遭橡皮彈擊中眼部流血。在台港生與台灣大學生等逾百個學生團體昨天也發出聯合聲明，全力譴責港府暴力鎮壓，要求港府聽取民意，立即退回送中條例。

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