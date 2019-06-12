冷眼集》最後一根稻草

2019-06-12

記者鄒景雯／特稿

從六月九日發生至今的百萬香港人抗爭送中條例事件，將會是美國川普總統自發動對中貿易大戰以來，極關鍵的一個轉折點，中國習近平如果沒有意識到問題的嚴重性，將會是翻天覆地的開始，這種翻天覆地當然會牽動到台灣的政情，政治菁英們如果掌握不到勢頭在哪裡，一不小心會被一併吞噬殆盡，機率恐怕絕對不小。

反送中的撼動，隨著立法會不停止所謂的逃犯條例修正二讀程序，未來一週將邁入高峰，且餘波勢必持續盪漾。原本香港的逃犯移交，不包括中國在內，這次行政長官啟動的修法目的正在「補漏」；如果按照北京的意旨如數通過，今後香港政府可以將各類刑事要犯移送中國關押審理，甚至還可以協助中國沒收相關罪犯在港的財產。以中國今天無法無天只有黨的形象，這麼做不但自我侵害了香港的司法管轄權，「兩制」再度繳械；同時使全球人士入境香港，都彷彿進入危地，於是引發國際震驚。

百萬港人走上街頭施壓林鄭月娥，力挺民主派在立法會奮戰，這是本案從四月初一讀以來最強大的民意關注，當然對所有的民主國家釋放了最強烈的訊號；這些天，從東半球到西半球，民主陣營的主要成員全都發出了聲援，加上國際媒體轟炸性的報導，以人權為軸，穿透了國界疆域與利害關係，全都站在了中國的對立面。這個發展，無疑給川普送來了及時的大禮。

在此之前，川普要撇開老二的戰略行動，從貿易戰打到科技戰，幾經遊說周旋，各國的配合程度可是此起彼落，以拿華為開刀這件事來說，歐盟採取不協同的步調，就讓華府頗傷腦筋。就在本月底川普與習近平在Ｇ二十高峰會，為是否再進行貿易會談較勁的前夕，香港發生了這樣的混亂，加深中國的邪惡崛起，不但讓各國同仇敵愾，而且正當性全失，這就像是在習近平的腿上砸刀，是何等的大事？

更值得密切觀察的是中國內部的效應，香港不比新疆、西藏可以被關在家門裡痛打，它面向世界，連結金融體系，又以「兩制」為名，與局部自由接軌，香江的局勢若有什麼閃失，其連鎖性的反應，足以動搖國本，是習近平懼怕的；特別是歷經貿易戰衝擊，中國經濟衰退的情況正受到萬眾矚目，川普的三千億美元關稅重手，也掄拳在握，在如此衰弱的體質下，對於香港的維穩，習近平已無誤判的空間，稍有不慎，就會成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

這個時刻，正進入選季的台灣，也為著兩岸關係到底是什麼關係，各黨唇槍舌劍之中，美中翻臉後的利益計算，大家可以在算盤上加減乘除、各吹各調，只要言之成理，就會各有追隨者，即使聽鼓聲會頭昏，也可以號召幾萬人一起發大財；可是香港的送中惡法，可不一樣，這是性命問題。人家說台灣人愛錢、怕死，不管同不同意，一拖拉庫的總統選將們，有誰會去捅這樣的馬蜂窩？

看到韓國瑜被藍綠一同公幹，相信不會再有第二個傻蛋不信邪才對，這就是台灣的最大公約數，預料它也會在此後的投票行為中逐漸發酵。從這點看，應該說聲：天佑台灣，敬謝香港。

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