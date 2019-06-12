港人嗆抵制高雄 韓籲勿情緒

2019-06-12

〔記者王榮祥、張菁雅、蘇金鳳／綜合報導〕高雄市長韓國瑜對香港百萬民眾「反送中」遊行第一時間聲稱「不清楚、不知道」，事後又說當時「頭暈暈的」，引發港人怒火、揚言抵制高雄；韓國瑜昨呼籲香港朋友，不要因為他晚了幾個小時發文、就太情緒性。

香港民主黨立法會議員涂謹申在臉書貼文指出，韓國瑜是「有意角逐台灣總統選舉的國民黨高雄市長」，記者在詢問他對於「反送中」條例百萬人遊行看法時，竟稱「不清楚、不知道」，涂相當憤怒，因為只有中國共產黨委任、小圈子產生的香港特首，才會賤視百萬港人民意。

涂謹申怒轟，韓國瑜先前訪問香港，希望香港人喜歡高雄、喜歡高雄銷售的貨品，「為何要傷害香港人的感情？」還有港人在涂的臉書回覆「韓國瑜做市長，我不會去高雄」。

對此，韓國瑜表示，港人遊行當天他先划龍舟，才會晚了幾個小時發文，請香港朋友能夠理解，絕對不代表他不關心香港。

中聯辦爭議

郭韓再交鋒

另外，鴻海董事長郭台銘指稱，曾力勸高雄市長韓國瑜訪問香港時別進中聯辦；韓國瑜昨委託副市長葉匡時出面澄清。葉說，關於郭董說曾勸韓別去中聯辦這件事，至少他的理解是應該沒有、不太可能，「郭董可能記憶有錯誤」。

對於葉的「指正」，郭台銘昨在台中參加企業界座談時回應，如果說他記性不好，剛剛會場內都是幾十年的朋友，他都記得很清楚，勸韓別進中聯辦是一、二個月前講過的事，只是現在香港正好發生事情；不管怎麼樣，韓是他最敬重的兄弟，最需要大家合作贏取二○二○年的勝利團隊，希望這個問題就此打住。

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