川普：不加墨國關稅了

2019-06-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕歷經三天緊鑼密鼓的談判，美國與墨西哥七日在華府就關稅和移民問題達成協議，並發布聯合聲明。美國總統川普當晚即滿意地推文宣布，墨方已同意採取強硬措施，防堵愈來愈多中美洲非法移民經墨國湧入美國南方邊界，因此原定十日生效、針對墨國全部輸美商品加徵五％關稅的措施，將「無限期暫停」。墨國總統羅培茲亦推文感謝「全體墨西哥人的支持」，才得以避免遭美方加徵關稅的處境。

墨允堵住非法移民湧美

在前述共同聲明中，墨國同意擴大其遣返來自暴力猖獗的瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多的移民的政策。為遏止非法移民，墨國將加強執法，包括派該國新成立的「國民兵」前往全墨各地，並以墨、瓜邊界為重點。墨國也將採取果斷行動，打擊人口走私及人蛇集團，並切斷這類集團的金脈和偷渡網路。同時，美、墨承諾強化共享情資與協調行動在內的合作，進一步護衛邊界。

尋求庇護者 美將送返

美方則將立刻在整個美南邊界擴大執行「移民保護議定書」（ＭＰＰ），即越過邊界尋求美國庇護者，將迅速被送返墨國，等待美國宣判他們提出的庇護申請。墨國將基於人道理由，准許這些人入境。在宣判前，墨國將提供他們工作、健康照護及教育。若有必要，美墨將繼續討論解決非法移民潮和庇護議題的辦法，並於九十天內完成商議與宣布。

各取所需 墨總統讓步

川普曾指控進入美國的無證墨國移民為「性侵犯」，並矢言若墨國未就移民問題有更多作為，將對墨國輸美商品加徵最高二十五％關稅。由於美國是墨國最大貿易夥伴，一年輸美商品總值近三五○○億美元，加徵關稅將重創墨國經濟，因此墨國只能讓步。前墨國首都墨西哥市市長羅培茲去年首度當選總統以來，即小心翼翼地不與川普為敵。

不過川普以關稅做為武器的做法，亦罕見地招致共和黨黨內同志的強烈反對，尤其是選區在美國農業州的國會議員，他們擔心一旦加徵關稅，將喪失美國農產品的第二大出口市場─墨國。

人權團體也批評，在數千名尋求庇護者已被送返墨國下，今後這些移民將難以享有正當程序，在與美國德州艾爾帕索相望的墨國華雷斯（Ciudad Juarez）之類的邊境城市，也將面臨新的危險。五月時被拘留或阻擋在美墨邊境的移民人數，已激增至十四．四萬，乃去年同期的三倍。

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