賴清德：推動憲政改革 完成四大目標

2019-06-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德昨天在民進黨總統初選政見發表會申論時指出，他若當選總統，會推動憲政改革，也會建立國家利益優先的政黨文化，具體做法包括：維持總統直選、恢復閣揆同意權、立委得以兼任部會首長、廢除考試監察兩院、推動十八歲公民權等。

台灣非世襲帝制 沒有宮廷政變問題

賴清德也強調，他參選不是為了個人，而是超越派系；他參選也不是否定過去的執政，執政的功過共同承擔。台灣是一個民主的國家，並非世襲帝制，交棒接棒都應該由人民來決定，自然而然沒有宮廷政變、偷襲或是誠信的問題，更何況這些指控完全都不是事實。

賴清德表示，在民進黨最困難、台灣局勢最險峻的時候，他不敢坐視民進黨輸掉政權、台灣民主失去主權。基於對土地的使命，他決定勇敢承擔，希望能夠徵得國人的支持，扛起台灣下一個階段的責任。台灣有一句俗語：番薯不驚落土爛、但求枝葉代代傳，這是他的心情寫照。

賴清德指出，若他當選總統，會率領團隊，完成四大目標。第一個目標為「守護台灣」，他堅決反對一國兩制，台灣要善用第一島鏈優勢地位，加強美台軍事合作，台灣國防持續推動研發製造，達到國防自主，台灣有足夠嚇阻力量，才能阻止中國越雷池一步。

通過反滲透法 解決五星旗亂象

國安方面，賴主張成立國土安全部，並通過反併吞、反滲透法，才能解決五星旗到處看到、人心惶惶問題。

賴清德說，第二個目標是「團結台灣」，重建人民信心，強化司法改革，淘汰恐龍法官和不適任司法人員，讓司法親近人民；並推動「憲政改革」，建立國家利益優先的政黨文化。第三個目標「投資台灣」，投資下一代，鬆綁教育法令，開放多元實驗教學，持續推動雙語國家政策，減少學用落差，避免畢業就失業，也會強化技職教育。此外，他希望能推動學貸十年免繳，利息再降低；國民教育向下延伸，讓政府一起負擔養兒育女責任。

賴清德表示，第四個目標為「壯大台灣」，壯大台灣的指標是國際化，跟國際接軌，歡迎國際力量進入台灣。

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