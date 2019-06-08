宣傳兩制 中國祭「落地接待」台灣團

2019-06-08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國提出「習五條」後，近來已在兩岸交流中置入「一國兩制台灣方案」及定調為「民主協商」。據傳，在前國民黨主席洪秀柱、新黨主席郁慕明赴北京進行協商對話、發表共同倡議後，對岸也積極規劃邀請台灣統派與各界別團體，藉由「落地接待」的旅遊參訪，挾帶「民主協商」。至於十五日召開的「海峽論壇」，據了解，目前地方政府已知有台北、台中、高雄的副市長將出席，雲林、金門、花蓮則為縣長赴會。

陸委會︰違法赴中團體與政黨可解散

陸委會重申，人民團體、政黨赴陸參與「民主協商一國兩制台灣方案」，涉及妨害國家安全，依法可解散團體與政黨。

中共共青團校「山東青年政治學院」月前召開研討會，安排與會者五天四夜參訪。據分析，此行被解讀為兩制台灣方案行程「試點」。過去對岸舉辦相關會議後，邀我方人士參訪是常態，不過，基於中共反腐倡廉的「八項規定」，一般旅遊天數不會太長，但為對台宣傳「一國兩制」，破例延長。

「海峽論壇」將在十五日召開，今年論壇擴大提供台灣「首來族」的「落地接待」名額，從去年的三百名增至五百名，並規劃四天、六條路線的行程，包括參訪鼓浪嶼、漳州古城、泉州草庵等，以觀光體驗行程宣傳「習五條」。

每屆海峽論壇有多達二、三十個分支論壇與活動，按往例，論壇召開一個月前就會在官網公布大會主題與論壇議程，但現距離開幕僅剩一週，官網只有媒體與「首來族」、徵文比賽的報名資訊，不見論壇活動資訊，相當不尋常。

兩岸人士解讀，政府這次對於台灣民眾參與海峽論壇有高度提醒，同時祭出各種禁令，使得中國對於大會主題與論壇，是否把民主協商、一國兩制放入其中，內部應有所爭辯，恐是延遲公布的原因之一。

雲林、花蓮縣長將出席海峽論壇

據了解，目前已知有台北、台中、高雄的副市長出席海峽論壇，至於雲林、金門、花蓮為縣長出席。中國全國政協主席汪洋在大會致詞勢必提「習五條」、「一國兩制」，這些台灣地方政府正副首長在台下「聽訓」，恐影響台灣社會觀感。

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