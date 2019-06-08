美印太戰略報告 將台灣列「國家」

2019-06-08

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國防部上週公布印太戰略報告，其中將台灣、新加坡、紐西蘭與蒙古並列為「國家」；報告提及，該四國是美國在印太地區可靠的夥伴，同時強調，在中國對台持續施壓之際，美台夥伴關係至關重要，美方將持續確保台灣維持足夠自我防衛能力。

肯定「可靠、能幹及天生的夥伴」

這份「印度太平洋戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report）中，有近一整頁的篇幅提及台灣，同時肯定台灣對積極維護自由開放的國際秩序所做的貢獻。另一方面，報告也說，台灣、新加坡、紐西蘭、蒙古「這四個國家都為美國在世界各地的使命做出貢獻，且積極採取措施維護自由開放的國際秩序」，指這四國是「可靠、能幹及天生的夥伴」。

台美關係近年互動越來越頻密，美國總統川普五月底出席空軍官校畢業典禮，與中華民國國旗同框，事後美國白宮發出的社群網站IG貼文中，也張貼相關照片，典禮主持人並以「國家」為名介紹台灣赴美受訓的畢業生。

台美斷交後，與美方接觸的對口單位「北美事務協調委員會（簡稱北協）」，本月初正式更名為「台灣美國事務委員會（簡稱台美會，TCUSA）」，將台灣與美國放在對等的名稱中；美國在台協會處長酈英傑前天在台美會揭牌典禮致詞時並說，台美會「更精確地反映此機構在深化及強化美台友誼的貢獻」。

視為國家非首例 外交部感謝

美國將台灣視為「國家」並非首例。事實上，依據美國認定發予簽證「國家」的相關規定，其中便明定，「在移民暨國籍法第二一七條、美國法典第八篇第一一八七條等免簽證計畫授權法案中提及的『國家』，均應包括台灣」；美國在台協會官網說，此做法符合美國的一個中國政策。

外交部昨對此表示誠摯歡迎與感謝。

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