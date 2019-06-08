蔡︰團結划船奪標致勝

2019-06-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統昨天到基隆市參加端午龍舟競賽暨嘉年華會，並體驗修補漁網，引發外界聯想，媒體詢問，是不是要修補和前行政院長賴清德的關係？蔡英文反問「你確定這網破了嗎？還沒有破啦。」

補破網「補的是社會安全的網」

蔡英文補破網時，媒體問她難不難，小英堅定地說：「難！」至於補破網難還是修補人際關係難？蔡則說：「我要補的是社會安全的網」；媒體再追問「初選後要和賴清德修補關係嗎？」蔡英文聽了後大笑說：「你確定這網破了嗎？還沒有破啦。」

基隆市長林右昌說，漁網代表豐收，補網的功夫是很重要的事，相信總統補好網，會把所有人都團結在一起，讓基隆更好，也讓台灣更好。

蔡英文致詞時也表示，，划龍舟的重點是船上每一根划槳都是一致的，要把每個人的力量都集中在同一點，才能發揮出一加一大於二的力量，只有在同一艘船上的人大家團結才能奪標致勝，二○二○年讓我們繼續團結在一起，讓台灣、基隆更好。

民進黨總統初選政見會今天登場，蔡英文表示，她是現任總統，每天處理國政，也以國政優先，會珍惜這次政見發表會的機會，把這幾年的施政清楚向人民報告，慎重且平常心面對。

感謝蘇的支持 把國家工作做更好

行政院長蘇貞昌前天表態挺蔡英文總統連任，蔡英文昨表示「很感謝他」，她說，以前是有一些競爭的關係，不過為了台灣，可以合作一起把國家的工作做得更好，讓人民感受到國家的效能及照顧。

對中國強硬 替台灣人民表達立場

台北市長柯文哲指總統把對中國強硬當作強心劑，蔡英文對此則說，她講的都是一個台灣人必須要堅定清楚表達的立場，做為一個台灣總統也必須要替人民做這樣的表達。

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