初選政見會今登場 蔡賴直球對決

2019-06-08

蔡資料備戰「平常心」 賴猜題演練「放輕鬆」

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕民進黨總統初選電視政見發表會今天登場，蔡英文總統與前行政院長賴清德昨各自「備戰」。蔡總統表達將以平常心面對，據悉，蔡總統除說明三年多來的執政成果，也會訴求國人再給她四年為國家做事。賴清德昨與幕僚就政見會進行演練，據透露，賴將對兩岸議題、台灣主體性，以及民眾最關心的經濟、民生議題進行論述。

賴聚焦兩岸、台灣主體性及經貿議題

民進黨今天下午將於華視舉辦總統初選電視政見發表會，第一階段為雙方申論，第二階段由三名代表（自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌）提問，第三階段結論。

據透露，賴清德將對兩岸、台灣主體性進行論述，大家關注的經貿部分，也會有相對系統性的論述。賴清德之前曾透露，將針對年輕族群提出「投資下一代」計畫，幕僚則表示，青年問題的癥結點大部分仍與經濟相關，只有台灣經濟轉型，才能改變年輕人低薪、住房、生育等問題。

在備戰上，賴幕僚指出，賴清德一向不背稿、不看讀稿機，都由幕僚提供數據和背景，再讓賴自己判斷；被問到如何發揮優勢？幕僚坦言，希望賴清德放輕鬆就好，因為賴一直以來，都很認真面對所有問題，準備很多數據、背景來說明，連上一些輕鬆節目，也會讓人有嚴肅的感覺，其實賴平常面對民眾很有親和力，因此會提醒他「放輕鬆」，以無招勝有招。

蔡說明執政成果及未來的願景

相較於賴清德就政見會進行模擬演練，蔡英文幕僚表示，蔡總統僅由幕僚準備可能的提問相關資料，並未特別成立小組進行模擬演練，蔡總統今將說明推動的各項國政以及未來願景，對於每天都在落實的國政，相信總統能信手拈來。

蔡總統昨在基隆受訪表示，她很珍惜今天這個機會，讓她在政見發表會上把這幾年來的施政能夠清楚地向人民來報告，所以會以很慎重、但是平常心來面對這場發表會。

據悉，蔡將說明執政這三年來主要是在打基礎，包括減稅、國艦國造、再生能源等，如今改革成績漸漸呈現，並說明未來四年如何帶領台灣繼續前進，訴求國人再給她四年為國家做事。

蔡總統二○二○初選發言人阮昭雄表示，基本上政見發表會原則是不口出惡言，總統仍堅持一加一大於二，和諧與團結為要。

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