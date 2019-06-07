新治癌疫苗 可抑制腫瘤

2019-06-07

北榮動物實驗 延緩癌細胞生長5-9成

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣研發癌症治療新藥現曙光！台北榮總歷經十年，在動物實驗上發現，當罹患癌症時，注射平衡免疫系統的關鍵蛋白質，有助使免疫功能正常化，進而延緩癌細胞的生長速度約五至九成；榮總昨已與醫學科技公司簽訂技術移轉專屬授權合約，預計三年內申請人體臨床試驗。

注射關鍵蛋白質 平衡免疫系統

台北榮總腫瘤醫學部醫師藍耿立表示，人體的免疫系統正常是呈現平衡狀態，當免疫功能過強時，容易發生自體免疫疾病；免疫功能過弱時，則容易產生感染或癌症，若能夠將免疫功能恢復平衡狀態，可對已出現的腫瘤抑制生長速度。

藍耿立指出，研究團隊以製作疫苗的方式，對人體內平衡免疫系統的關鍵蛋白質進行培養，再打入有黑色素細胞瘤、肺癌、結腸癌、膽管癌的小鼠、大鼠身上，多次實驗、結合各種療法陸續發現，可顯著抑制癌細胞生長速度達到五至九成，順利取得美國、台灣、中國等地專利。

研究發現 結合放化療效果更佳

藍耿立說明，每種藥物在免疫系統上作用路徑不同，可能無法完全抑制其他路徑而仍有癌細胞增生機會，因此研究團隊發現，單純使用該特定蛋白質治療癌症，雖有一定療效，但結合放療、化療效果會更佳，未來實際應用在人體上，有機會朝向結合其他療程，增進效益。

據衛福部國健署癌症登記報告，二○一六年黑色素細胞瘤、肺癌、結腸癌、膽管癌新發生人數合計約兩萬五千人。

技術移轉 三年內申請人體試驗

藍耿立提及，目前癌症治療新藥昂貴，例如免疫治療動輒上百萬元，可能造成病人無法承擔而影響療程，若未來成功量產此藥，加上與其他藥物搭配使用，可望減少患者經濟負擔。

台北榮總昨與醫學科技公司簽訂技術移轉專屬授權合約，預期最快三年內申請人體臨床試驗，確認療效、安全及高反應率族群等，確保未來在臨床上使用的品質。

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