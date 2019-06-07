王金平砲轟國民黨辦法 不參加「奇奇怪怪」初選

2019-06-07

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平昨天與國民黨「提名協調五人小組」見面後宣布，他不參加「奇奇怪怪的初選」，將繼續勤走基層、整合資源，並隨時準備接受黨的召喚；至於會不會脫黨選到底，王金平回應「還早」，現在沒有答案。

國民黨表示尊重 籲支持力量團結

國民黨昨表示「尊重」，感謝王金平無私、為黨盡心盡力的精神，並呼籲所有支持的力量一起為二○二○年重返執政而努力。

國民黨中常會二月底拍板決定總統初選採三成黨員投票、七成民調的「三七制」，五月卻轉彎改為「全民調」，王金平多次呼籲黨中央懸崖勒馬，未獲正面回應。

據指出，五人小組拜會王金平時，召集人曾永權說明初選機制，王開門見山就說不參加初選，所有人當場愣住，王隨即要大家「免緊張」，強調未來仍會幫國民黨達成政黨輪替，還說他遇到蔡英文總統時，告訴蔡「要消滅國民黨沒有那麼簡單」。

會面結束後，王金平發表聲明指出，去年在國民黨團結努力下，不僅地方選舉大勝，更重大意義是翻轉高雄執政，如今他也看到人民翻轉台灣的心願，但要落實政權輪替還有一段艱難險阻，綠、白陣營都尚未推出對手，虎視眈眈伺機而動，九局打完才有真正贏家，選戰開打前還有變局，恐比想像更慘烈，未必穩贏。

王︰繼續勤走基層 做好準備接受召喚

王金平表示，國民黨內部有再多不同意見都是黨內矛盾，可以自己慢慢解決，但明年唯有政權再輪替，才是中華民國生存發展的重要關鍵。

對於初選辦法一改再改，王金平批評，國民黨初選辦法既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界質疑仍無動於衷，對他而言，與其參加「奇奇怪怪」的初選，不如全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、人民與社會的召喚，為贏回中華民國而努力；他整合的資源，都將成為國民黨重要力量。

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