韓參選總統 未曾給王一個交代

2019-06-07

3大原因不參加初選 黨中央態度 韓凱道造勢 深藍不支持…

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕表態角逐總統的前立法院長王金平昨宣布不參加國民黨初選，據了解，促成王金平決定的原因有三︰黨中央對初選制度的喊話置之不理、高雄市長韓國瑜凱道造勢成功，以及民調上一直無法獲得深藍票支持。

王幕僚指出，如果沒有特殊變化，韓應該會在初選出線，因此權衡後決定，與其照這個黨中央硬設計出來的初選走卻輸掉，不如拐個彎「且戰且走」，為後續發展保留更大空間。

幕僚表示，王分析民調發現，自己在淺藍、淺綠都有支持者，深藍卻趨近於零，對自己在國民黨努力四十多年換來如此結果，王很傷心，上週為此找幕僚開會，討論不參加初選一事，前天幕僚擬出三份聲明，直到昨上午王金平才拍板擇定內容最溫和的一篇。

王宣布不初選 韓營馬上尋求結盟

知情人士透露，郭台銘宣布參選後，韓、郭陣營都派出由卸任地方首長、立委或企業界人士組成的「遊說團隊」，頻繁與王金平接觸、尋求合作，近期幾乎天天造訪王金平辦公室。王昨宣布後，韓陣營人馬立刻造訪尋求結盟，但王現階段不會有任何表態。

黨內人士分析，王金平不參加黨內初選，比較有可能合作的對象是郭台銘。據透露，韓國瑜當選高雄市長後決定參選總統，卻始終未給王金平一個交代，「連個有誠意的拜會都沒有」，王看盡世態炎涼，不會鄉愿支持韓，加上過去友好的地方派系幾乎都被韓收割，王發聲明也是給地方派系看。

黨內人士分析 郭王合作機會較高

黨內人士表示，雖然郭、韓都在爭取王的支持，但相較「過河拆橋」的韓國瑜，與有多年默契的郭台銘合作機會較高，郭王的合作，不無可能讓韓在初選翻盤。

國民黨內則認為，由於王金平民調長期落後韓、郭、朱，加上最近許多地方派系人物包括雲林張家、農會系統都已表態支持韓國瑜，都是王金平不參加初選的主要原因。

據透露，過去幾個月黨內委外所做的民調顯示，只要提到王金平，未表態率就會變高，大約增加七％至十％，印證很多藍營基層對王有疑慮，票投不下去。

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