手機母體2900萬筆 羅文嘉：沒有灌電話可能

2019-06-07

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選六月十日至十四日執行民調，並首次納入手機民調，採手機、市話民調比例各半，民進黨秘書長羅文嘉昨受訪表示，這次加入更多道程序，並經蔡、賴雙方代表確認，抽樣過程及母體沒有任何舞弊、作假、掉包的可能，坊間的傳聞都不會發生。

蔡賴陣營查驗母體抽樣程式

民進黨總統初選採三方對比式民調，蔡英文總統與行政院前院長賴清德，分別與國民黨高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲對比。

黨中央昨邀請蔡、賴雙方陣營代表赴黨中央查驗母體抽樣程式，並在雙方代表及律師的見證下抽出廿五套樣本，燒成光碟封存留用。

羅文嘉說，有人質疑會在抽樣裡做文章，如去蒐集很多號碼，灌到抽樣母體，就對自己有利，但這種事不會發生，因為抽樣母體，市話是根據一年前的電話簿，手機也是根據ＮＣＣ上一季發出的字首五碼核配表，共有二千九百萬筆手機號碼，並以後五碼隨機抽樣，沒有「灌電話」的可能。

至於外界質疑，若一人有多支手機門號，是否可能造成失準？羅文嘉也解釋，手機抽樣母體二千九百萬個號碼，只會抽出一萬五千個樣本，手機號碼被抽到的機率是萬分之五，家戶電話被抽到的機率則是千分之一．九，即便有兩支、三支號碼，被抽中的機率都非常低。

也有人質疑，抽樣程式可能對特定區域電話有利，羅文嘉解釋，抽樣程式的原碼都有程式專家進行測試，這個程式也一直保留，設計有無問題，以後可以做檢查。執行系統的電腦都是斷網、電腦資料清空，只有中央黨部給民調公司的光碟片資料，屆時也會再次檢查，不會有「民調公司又另外暗藏其他抽樣系統」的問題。

羅文嘉說，民調執行結束後，還會調通聯紀錄，事後比對抽樣樣本，看與實際撥出去的號碼是否一致，「這是最好的證明」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法