中國伸手全球媒體 威脅民主

2019-06-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國官方資助的非政府組織「自由之家」（Freedom House）五日發布《二○一九年自由與媒體：向下的螺旋》（Freedom and the Media: A Downward Spiral）報告，除了點出全球媒體自由近十年在民主國家與專制國家皆呈惡化趨勢，更特別撰文警告，中國正透過影響全球媒體來削弱民主社會，而民主國家主政者與媒體資助者的政策作為，對於制衡中國影響各地新聞的策略手段，將在未來幾年發揮關鍵作用。

自由與媒體評分 台灣列最高分

根據「二○一九年自由與媒體」評分表，台灣與澳洲、加拿大、法國、德國、芬蘭等國，同列最高四分，中國則拿到最差勁的零分。自由之家特別指出，中國政府、中國共產黨及各式代理人，迅速擴張其對海外媒體製作與傳播管道的影響力，積極介入他國的能力也因此提升。影響全球新聞媒體內容的策略主要有三，包括：透過中國外交官、友中記者、放眼中國商業利益的外國政客，在外國媒體推廣中共論述；再經由這些人士，藉由專欄與媒體報導，淡化與中國相關的負面報導，中國駐瑞典、俄羅斯的外交官甚至為此恐嚇力挺台灣的記者；最後是過去五年，掌控肯亞、奈及利亞、烏干達、尚比亞等非洲國家的電視傳播等技術，開拓中國在海外影響力的新利基。

中國3策略齊出 消減媒體自由

另值得注意的是，破壞公平競爭、干預海外華人社會、削弱法治、建立政治干預管道等手段，隨中國控制媒體的上述方針而來，導致民主治理及媒體自由的關鍵特徵消減淡化。撰寫這份報告的「自由之家」研究分析資深主管李普奇（Sarah Repucci）告訴「美國之音」，隨著西方政府逐步撤下保衛新聞自由的國際形象，中國正填補這段真空，形成世界各地自由媒體的莫大問題。

此外，即使在民主國家，因民粹主義而崛起的領導者為鞏固自身權力，也試圖扼殺媒體獨立性；加上民間對主流新聞來源的不信任、假消息大量流竄、商業模式無以為繼，除了讓媒體業面臨雪上加霜困境，更嚴重挑戰了民主國家本質。

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