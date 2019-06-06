摩鐵大亨遭勒贖2千萬 顏寬恒服務處付贖

2019-06-06

〔記者楊政郡、蘇金鳳、許國楨／台中報導〕台中市前立委顏清標胞弟顏清金的左右大將陳鴻嘉，去年涉持槍擄走「中部摩鐵大亨」蔡男勒索兩千萬元得逞，今年落網後，檢方深入追查發現，被害人分三次付贖，一次竟是在立委顏寬恒的服務處廚房交款五百萬元，還有一次在顏清標別墅對面的路口交付一千萬元，而顏清標的胞弟顏清山曾兩度居中聯繫，檢方雖認為顏清山不知情，但顏家相關人到底有無介入本案及其程度，引發地方議論。

顏清標胞弟大將 潛逃中國回台犯案

陳鴻嘉去年犯下擄人勒贖案時，外傳被害人蔡男是立委顏寬恒及台中市前議長林士昌的無給職秘書，且透過當時人在國外的顏清標跨海救人，但上述傳聞均遭否認；顏寬恒辦公室昨天表示，委員對於交款等案情完全不知情，無法回應。檢方昨依擄人勒贖、槍砲等罪起訴陳嫌等十人。

起訴指出，綽號「藍波」的四十七歲陳鴻嘉因案被通緝，二○一○年偷渡中國，出境前拿兩百萬元投資蔡男的公司；藍波稱蔡的胞兄投資瀝青，說要給他十分之一股份、每年分紅，但他到中國後都沒拿到錢。

顏清山兩度居中聯繫 地方議論紛紛

藍波二○一五年又偷渡回台，自認走投無路，去年五月夥同小弟到蔡經營的雪茄館，由小弟對空鳴槍後，將蔡押上車，載至沙鹿區某土地公廟涼亭要求付贖五千萬，後降為三千萬，蔡指定張瑞源經手贖金。

同年月間，第一筆贖款五百萬元由張透過顏清山聯繫，把錢交給綽號「鵝肉民」的陳衛民 ，由鵝肉民把裝錢的水果盒轉交藍波。第二筆贖款五百萬元，仍由張透過顏清山與鵝肉民聯繫，相約在立委顏寬恒服務處見面，張在廚房將錢交給鵝肉民，轉給藍波。

顏寬恒辦公室：完全不知 無法回應

第三筆贖款一千萬，由張與男子王睿堂約在顏清標別墅對面路口，張以帆布袋裝錢交王，王轉交藍波。

蔡男不願報警，檢警依情資鎖定藍波，今年一月將他逮捕，藍波的兒子等三人涉協助藍波逃匿。檢方認定顏清山只代為傳話給鵝肉民，對藍波犯行不知情。

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