蔡：我是續航力強的總統

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

民進黨總統初選進入最後決勝階段，蔡英文總統昨日接受本報專訪表示，過去三年執政已做好打地基的準備工作，政績正一樣一樣顯現，例如稅改就讓民眾很有感，現在把樓房一層一層蓋起來的時機已到，整體的施政氣勢也恢復到執政第一年的時候，她是一位續航力強的總統，再給她四年，來完成執政的藍圖。

再給四年 完成執政的藍圖

蔡英文指出，她必須進行改革與轉型，也就是打基礎的工作。做為執政者，不能只應付短期，否則國家無法產生續航能力因應未來挑戰。例如推動年改，不僅讓國家財政穩定，退休者也可持續領到退休金。另，推出前瞻基礎建設計畫，乃至國艦國造與再生能源等，都是為了加強內需，為未來變局作準備。再給她四年，完成執政的藍圖，包括她希望在下一任總統舉辦「台灣博覽會」展現綜合國力，透過國家榮耀與國民自信心的重建，展現我們做為一個國家，累積的成就。

面對施政的批評，蔡英文指出，很多人說要改革、要轉型、要建設發展，但真正實實在在去做，則會面對各式各樣困難與挑戰，很多事情在事後可以有各種講法，但事前很難把所有困難掌握住，這除了要靠當下處理外，還要有堅定意志與信仰，就一定要做，因為這對台灣是好的。

蔡強調，任何改革或任何重大轉變，須經過很困難過程，以及付出政治代價，有人因此垮掉，也有人因為成效出現，而據此說服選民，這種改革與轉型變革是台灣所需要也做得到。

蔡總統說，有人認為改革戰場太多也太紛擾，但台灣真的需要做很多事情，負責任執政者，就必須要準備在前段時間付出一些政治代價，來成就未來陸續出現的成果。

在去年九合一大選慘敗後，蔡英文說，選後做了很徹底檢討，蘇貞昌內閣上台後並很快處理掉「內政上的缺失」，加上政績一一浮現，在打地基的事情後，一層一層把樓房蓋起來的時間已經到了。

蔡英文再舉阿扁第一任總統時，因為推非核家園而面臨挑戰，但也是到了第三年政績出現，整個政治能量因此開始回來，民進黨並站在後面支持，在連任選舉時，剛開始與對手差距還很大，但阿扁最後用「政績與團結」贏回來。

對於明年大選是否會出現鐘擺效應，蔡英文強調，只要前階段的努力顯現，加上黨的團結就有可能，但如果黨耐不住打地基的辛苦與社會壓力，而選擇放棄，才是真正失敗的開始。她並自信認為，內閣及總統滿意度都持續上升，整體施政氣勢也恢復到執政第一年的時候。

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