若連任 蔡英文：打造福利最好國家

2019-06-06

〔記者謝武雄、陳昱勳／綜合報導〕蔡英文總統接受桃園市大溪電台「小鳳有約」節目專訪，昨天下午五點到六點於全台十多個台語電台同步播出。蔡總統受訪時除闡述三年多來各項施政績效，也娓娓道出台灣首位女總統的心路歷程，她是台灣第一位女性總統，背負眾多選民的期望，所以她一定要做好改革，雖然改革無法立即產生效果，但她必須發揮女性承擔壓力的特性，經過三年，成績漸漸呈現，原本批評的人，現在也都能了解她而忍住批評，這就是女性的忍耐精神。

改革三年 成績漸漸呈現

「小鳳有約」由桃園市議員呂林小鳳、大溪電台副台長簡榮霖擔任主持人，就女性從政、經濟問題、福利政策、政府減稅措施等提出多面向問題，蔡總統也一一答覆。

蔡總統認為，這幾年台灣的經濟已經打好基礎，今年才會出現投資大爆發，台商回流三千億元，估計到年底可達五千億元；這是因為台灣有前瞻計畫、還有五加二產業計畫，未來台灣將發展最頂級科技研發產業。

2023年辦「台灣博覽會」

蔡總統也提到，若能連任，未來四年將發展台灣成為生活品質最好、各種福利最好、世界級產業國家；會守住台灣自由民主的價值，結交更多國際好友，讓世界知道台灣對民主自由的貢獻，也將於二○二三年舉辦「台灣博覽會」，將這幾年來累積的成果呈現在國際面前。

對於總統府資政辜寬敏認為蔡可以休息當「國母」，讓前行政院長賴清德接手，蔡總統昨出席中華文化總會第七屆會員大會前受訪表示，比起當國母，還是當小英總統或辣台妹吧！蔡也說，對於獨派登報的內容是否有說服力，大家都會自己判斷。

對於賴清德日前受訪時表示，如果他當選總統，將邀達賴喇嘛與熱比婭來台訪問，總統說，她知道賴講的這件事（指政府阻撓達賴、熱比婭來台），不過消息並不正確。

蔡英文表示，台灣做為民主國家，本來就不會拒絕跟我們相同、或者對民主自由具有象徵性的人來台灣訪問，重要的是，我們不會讓武統的人進來。

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