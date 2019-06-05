年輕乳癌患者家族檢測 2成5有遺傳基因變異

2019-06-05

〔記者蔡淑媛、吳亮儀／綜合報導〕乳癌連續十三年位居國人女性癌症發生率第一，中山醫學大學附設醫院乳房外科近兩年來針對具有家族史、年輕型或合併卵巢癌等乳癌患者的家族進行檢測，發現廿五％有遺傳性乳癌突變基因，有乳癌家族史者可考慮做篩檢，提早預防或治療。

有家族史者 建議及早篩檢預防

中山附醫乳房外科主任葉名焮指出，該院針對有家族史、兩側乳癌、年輕患者及乳癌合併卵巢癌的患者，共卅一個家族做遺傳基因檢測，結果七個家族有一至兩人有遺傳性乳癌突變基因，有母女、姊妹等，凸顯癌症基因及早篩檢的重要性。

其中，今年四十九歲的鄭姓婦人去年因右乳腫塊就醫，發現罹患乳癌二期，左乳也有原位零期癌，加上阿姨四十五歲罹患乳癌，因此進行家族基因篩檢，發現有PALB2基因突變，小女兒也有同樣的基因突變。

鄭婦的乳癌在常規只要局部切除，但因檢出的基因突變乳癌風險達六十％至七十％，因此兩乳全切除並且化療。小女兒僅廿幾歲未婚，則建議早點結婚生子，避免做放射線檢查、飲食少油酒糖、少吃含荷爾蒙食物如大豆異黃酮、蜂王乳等，且多運動、不熬夜。

台灣乳癌患者 約四成屬年輕型

據統計，乳癌每年約有一萬兩千多個新發病例，四十五歲到四十九歲發生人數最多。國衛院群體健康研究所所長熊昭指出，美國乳癌屬年長者疾病，台灣卻有約四成屬於年輕型，在廿歲到五十歲間罹癌。

國家衛生研究院和台大醫院今年初發表合作研究結果，越來越多台灣女性停經前罹患乳癌，且年輕化趨勢加速，過去四十年來年輕罹癌者增加四倍，可能跟越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等因素有關。

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