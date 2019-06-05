李遠哲發起連署 籲支持賴清德

2019-06-05

〔記者楊淳卉、李欣芳、蘇永耀、葛祐豪／綜合報導〕「台灣海外網」最近刊出一份前中研院長李遠哲等發起的連署書通知，勸退蔡英文總統，支持前行政院長賴清德代表民進黨參與二○二○總統大選。

蔡營：民主機制會做最好的決定

對此，賴清德昨感謝李遠哲的支持，他自認一定能在明年大選獲得最後勝利。蔡英文陣營發言人阮昭雄則回應，初選期間，尊重這些朋友的選舉表態，但對總統來說，人民的想法更重要，民主機制會做最好的決定。

李遠哲今年初曾與總統府資政吳澧培、前資政彭明敏，及已故的長老教會牧師高俊明等人共同發表公開信，呼籲蔡總統放棄連任、交出行政權，退居二線。對於這次連署動作，李遠哲透過秘書轉述，不回應這個問題。

這份連署書提出兩項主張。第一，請蔡總統放棄一己之私，知所進退；第二，請民進黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與二○二○總統大選，以維繫台灣做為一個主權獨立國家的最高價值。但幫忙彙整這次連署活動名單的民報前董事長陳永興表示，真正定稿與現在網路流傳的內容差異很大，要等李前院長確認才能對外公布。

賴清德昨受訪時說，感謝李遠哲前院長的支持，關鍵時刻也希望社會各界響應李遠哲的號召，一定要支持民進黨內最有可能勝選的人，就是賴清德。

蔡英文陣營人士指出，李遠哲支持賴清德並不是新聞，年初綠營四大老就已經刊登過廣告，當時引起支持者一片譁然，覺得台灣面臨中國「一國兩制台灣方案」威脅之際，本土陣營應該團結一致。幾個月過去，這樣的情勢並沒有改變，中國文攻武嚇也未曾間斷，現在又有連署要現任總統知所進退，這對黨內的和諧與團結都非好事，對執政團隊也是再一次傷害。

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