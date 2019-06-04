社區拒讓上廁所 不法侵害心理健康權

2019-06-04

女學生肚痛 借物管辦公室廁所遭拒

〔記者王定傳／新北報導〕新北市未成年的女學生小蘭（化名）在自家社區一樓的圖書館念書，突然肚子痛，想借用一樓物管辦公室的廁所，卻遭物管公司王姓經理及社區陳姓主委拒絕並報警，小蘭痛到差點昏過去，家長事後氣憤求償；新北地院認為，他們明知無依據可禁止，仍拒絕小蘭使用廁所，且小蘭沒有刑事犯罪卻報警，故意侵害她的「心理健康權」，判主委賠償兩萬元、王姓經理及物管公司賠償兩萬元精神慰撫金。

小蘭指出，去年二月二十四日晚間，她在社區一樓圖書館念書，因肚子痛想借一樓廁所，物管公司王姓經理不顧她肚痛全身蜷縮、冒冷汗，竟要她走過大廳搭電梯到其他樓層上，陳姓主委事後接到王某電話後，僅因與小蘭的家長在社區事務上有歧見，仍指示不能讓小蘭上廁所並立刻報警。

明知無依據可禁止還報警 造成恐慌

小蘭還指，她痛到無法站立、險些昏厥，後來父母及員警到場，員警心疼表示應讓她先如廁，仍無法達成共識，父母只好扶她到社區二樓上；她認為對方所為，侵害她的健康權，求償精神慰撫金等共四十四萬餘元，並刊登道歉啟事。

陳、王則認為，為避免物管人員遭干擾、住戶個資外洩，社區曾決議，除了公務人員，其他人不能任意進入辦公區域。不過，該社區決議記載禁止任意進出區域是「物管櫃檯」，且前主委也指證：「該決議未指出連同廁所也不得使用。」

物管公司、經理及社區主委 判賠4萬

合議庭判定，兩人明知並無依據可禁止使用仍拒絕，且小蘭沒刑事犯罪可疑卻報警，她只是未成年學生，深怕招來刑事訴追，心理必受驚嚇、恐慌，因而產生不健康負面情緒，事後也確實接受心理輔導。

法界人士說，「健康權」是以保持內部機能完全的權利，包括生理機能與心理機能。依據民法規定「不法侵害他人身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益而情節重大者」，得求償精神慰撫金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法