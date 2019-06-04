補鐵補過頭 學者警告恐增罹癌風險

2019-06-04

男性及中高齡女性 鐵質攝取多超標

〔記者羅碧／台北報導〕現代人重養生，常愛用保健食品補鐵補血，但國健署委託學界調查指出，中高齡女性及十九到七十五歲以上男性對鐵質攝取量大多「超標」；學者更警告，若血液中「儲鐵蛋白」過高，反可能對細胞ＤＮＡ損傷，甚至恐有罹癌危機，民眾不要補鐵過頭，成年男性則可多捐血，降低血鐵值，也可減少癌症發生。

癌症關懷基金會董事、台北郵政醫院營養師黃淑惠指出，國健署最新公布，委託學界二○一三到二○一六年進行的國民營養調查報告顯示，十九到七十五歲以上男性鐵質攝取量多是超標（一六九％到一三三％間），女性四十五歲到七十五歲以上的鐵質攝取量也多超標（一二三％到一一六％）；只有十三到四十四歲女性因鐵質攝取不足（最低七十三％）且有生理期，所以貧血盛行率較高於同齡男性。

血液中儲鐵蛋白過高 恐傷細胞DNA

調查也顯示，十九到四十四歲女性貧血盛行率約二十三％，四十五到六十四歲女性降至十五％，可觀察到女性進更年期後，貧血率會降，十九到六十四歲男性的貧血盛行率更不到五％，補鐵補血非必要。

黃淑惠指出，鐵質本身是一刀兩刃，人體需鐵質營養代謝、輔助酵素代謝以釋放能量，但若過量、血中儲鐵蛋白過高，會對細胞ＤＮＡ造成損傷，增加自由基、刺激腫瘤細胞生長，反恐引發癌症，包括淋巴癌、子宮頸癌、口腔癌等都有類似研究報告。

專家建議定期捐血 預防鐵累積過量

國衛院名譽教授温啟邦更指出，人體肝臟負責代謝鐵，若血中鐵過多，肝恐吃不消、甚至引起肝癌；女性有生理期會排出不必要的鐵，但男性的鐵易累積體內，尤其很多營養補充品及維他命含有更易吸收的鐵劑，最好定期捐血，否則容易累積過量。

温啟邦和國衛院團隊曾分析某健檢機構一九九七到二○○八年採集逾三十萬人份血液樣本，發現三分之一男性血鐵值超過正常值（一百二十μg/dL），二十％女性也有高血鐵；當血鐵大於一百四十μg/dL，罹肝癌機率比正常人高一．九倍，若又是Ｂ型肝炎帶原者，風險更暴增至二十七．五倍。

國人鐵質攝取量超標概況

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