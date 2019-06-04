六四30週年》賴︰勿忘六四運動教訓

2019-06-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是六四天安門事件卅週年，針對中國國防部長魏鳳和二日稱「天安門鎮壓是正確的」，前行政院長賴清德昨赴萬華龍山寺參拜後受訪說，這表示中國仍然沒有悔改，台灣面對這個關鍵時刻，一定要守護民主、捍衛主權，做為中國未來民主化的一盞明燈。

正爭取民進黨總統提名的賴清德致詞表示，今年元月二日中國大陸國家主席習近平提出習五條，內容清楚表明沒有一中各表的空間，中國正在推動統一的進程，一旦中華民國接受一國兩制，中華民國就不存在了。

賴清德批評，國民黨提出要簽和平協議，但中國要的絕對不只是表面的和平；如果簽了和平協議，台灣會犧牲掉主權與民主。他呼籲大家站出來支持他，讓他出馬代表民進黨參選總統，捍衛台灣的安全、維護台灣的主權及前途。

談到中國國防部長稱「六四天安門事件只是政治動亂」，賴清德說，這代表中國仍然沒有悔改，三十年過去，中國還是沒有平反六四、也沒有給六四正確地位。

賴清德昨晚在臉書貼文指出，勿忘六四運動教訓，唯有壯大台灣民主。中國對台灣的分化與統戰無所不在，手法與策略更為專業且凌厲。他如果有機會在明年擔任台灣總統，他主張強化立法來防堵外國勢力的併吞與滲透；加強國安情報與國土安全效能，遏止北京統戰分化與滲透攻擊；結合包括中國與香港的民主力量，以及全球民主社群的夥伴，推動更多民主價值的教育與拓展民主的結盟。

批柯不敢講反對一國兩制

台北市長柯文哲昨於議會答詢時稱「很多兩岸問題，不回答就是最好回答」，賴清德表示，他認為至少應該要表示態度，不一定逞口舌之快、挑起紛爭，但基本態度不能沒有，「如果你不敢講出反對一國兩制，也不敢反對台灣成為第二個香港，也不敢反對一個中國原則，這都有失首都市長的格局。」

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