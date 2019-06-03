韓喊發財外交 遭同志圍剿

2019-06-03

郭：抄我的 朱：就是我過去講的經貿外交

〔記者卓怡君、葛祐豪、林良昇／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週末凱道造勢氣氛熱烈，引發與國民黨其他總統參選人間的化學效應。鴻海董事長郭台銘昨在北市南門市場掃街拜票時回應：「韓市長喊拚經濟的口號、發財外交，好像都在抄我的，你們不覺得嗎？」前新北市長朱立倫也表示，「發財外交」就是他以前說過的「經貿外交」。

郭台銘強調：「拚經濟這些都是我過去一直在講的，那表示韓市長認同我拚經濟是對的，而且我的內容比較實際。」「如果全民拚經濟當作這次競選主軸，我是最內行的，現在全世界所有領袖，日本首相、美國總統，甚至中國的領導人到全世界各地去，連德國總理他到哪裡都帶著企業家同行。」

郭搶曝光 活動滿檔

郭台銘強調：「拚經濟、搶錢、搶糧，是全世界所有的領導人必須要做的事情；大家可以靜心評論一下，在這麼多的候選人裡面，誰最適合做這個市場，這是我過去四十五年來最擅長的。」

郭台銘投入國民黨總統初選後下鄉接地氣，累到火氣大、牙齒痛，還是天天趴趴走，不敢鬆懈；對手韓國瑜在凱道造勢活動氣氛熱烈後，郭台銘昨對外曝光活動更加積極，從早到晚活動三連發，一早到南門市場包粽子，下午到自家的永齡生醫工程館談醫療，晚上再參加國防醫學院校友會成立大會餐敘，整天活動滿檔，讓人見識到郭董鐵人般的拚勁。

對於韓國瑜前天在凱道造勢時，痛批民進黨政府的外交是凱子外交，還說蔡政府為什麼不能像美、日一樣，搞好友邦關係外，也顧好經濟，「為什麼不把凱子外交改成發財外交呢？」

對此，朱立倫昨早南下高雄受訪表示，韓國瑜都用很接地氣的講法，「這就是我過去講的經貿外交」，正確名詞是讓大家彼此互相有利，透過經貿方式讓大家賺錢，「韓市長說發財外交也可以啦！」

朱：上週六做志工

對於韓國瑜凱道造勢成功，朱立倫會有壓力嗎？朱回說「不會」，強調對手是民進黨。朱表示，如果又有任何案件，都會讓國民黨支持度受到影響，前一陣子看到民進黨支持度竄升，國民黨支持度下降，這是隱憂，大家要互相加油。

媒體詢問朱立倫，他的支持者是否也會辦類似的造勢活動？朱立倫說「不會」，「我們有各種不同方式，上週六我們在做志工」，他也鼓勵大家到凱道替韓加油，因為大家都是國民黨團隊。

至於昨天會不會在高雄與韓國瑜碰面？朱立倫一度以為韓昨天還沒回高雄，經媒體提醒，指韓昨天下午臨時在高雄增加公開行程，朱馬上轉彎說：「大家都有行程，也許有機會可以看一下，沒有的話，我們替韓市長加油。」

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