半導體出口暴跌 三星急商對策

2019-06-03

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰緊張升高，加上英國脫歐的不確定性，全球經濟成長前景惡化，南韓五月半導體出口暴跌三十．五％；三星電子副會長李在鎔週六舉行緊急會議，召集高層主管商討對策。

這場會議是在三星電子位於華城市記憶晶片廠舉行。根據三星電子發布電郵聲明，儘管李在鎔在會中並未提及美中貿易戰，但強調全球商業環境快速改變，要求公司繼續投資，以確保技術上的長期領先地位。

今年四月三星電子發布第一季財報，受到記憶體晶片及液晶面板價格下跌，加上智慧手機銷售放緩影響，第一季營業利益較去年同期大減六十％到六．二兆韓元（五．五億美元），創四年多最大降幅。

南韓政府週六發布數據，五月出口較去年同期衰退九．四％，不及市場預估衰退六．六％，是連續六個月衰退；其中出口主力半導體業出口暴跌三十．五％。南韓出口佔國家經濟產值的一半，三星電子、SK海力士等半導體產業佔出口的四分之一。

彭博經濟學家韓森（Dan Hanson）和歐樂鷹（Tom Orlik）表示，新加坡、香港及南韓是受美中貿易戰威脅最大的地區，經濟成長率可能因此下跌○．四％、○．三％及○．二％。南韓券商NH Investment＆Securities經濟學家安基泰（An Ki-tae）預估，今年南韓出口將因此衰退二．五％。

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