貿易戰纏鬥 台股難閃5窮6絕

2019-06-03

〔記者卓怡君／台北報導〕台股向來有「五窮、六絕」魔咒，五月台股重挫四．二七％，指數跌掉逾四六九點，堪稱慘烈的五月，上週五在電子三王（市值王台積電、股王大立光及營收王鴻海）領軍下，強勁反彈逾百點，重返年線，怎料美股四大指數上週五大跌，又對台股本週走勢帶來新一波壓力。法人指出，台股短線若要止穩，得看四大關鍵，首先是費城半導體指數止穩，再來就是重要權值股止跌、外資轉賣為買及新台幣回穩。

美國總統川普無預警對墨西哥所有進口商品加徵五％關稅，加上中國準備反擊，對美國採取「不可靠實體清單」措施，美債殖利率又倒掛，衝擊美股四大指數上週五同步重挫，台股本週恐再面臨年線保衛戰。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到美中貿易戰消息反覆影響，五月以來，外資籌碼鬆動，台股接下來關注焦點包括美股走勢，尤其是受貿易戰影響相對較大的費城半導體指數是否止穩？重要權值股是否出現止跌回穩跡象？外資是否開始轉賣為買？還有匯市的表現。

日盛精選五虎基金經理人林佳興認為，美中貿易戰、升息、歐元區經濟議題短期均不會有明確結果，影響盤面因子仍在，下一輪關鍵焦點可注意六月十七日美國展開對中國三千億餘美元商品公聽會後，提高關稅的壓力是否影響金融市場。

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