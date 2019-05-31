吳子嘉爆外遇生女 韓國瑜喊告

2019-05-31

〔記者王榮祥、洪臣宏／高雄報導〕針對美麗島電子報董事長吳子嘉，先是爆料高雄市長韓國瑜到女子家過夜，昨又驚爆韓國瑜外遇生子，並給女方上千萬元的「生活照顧費」。韓國瑜昨發出聲明，對吳子嘉一再毫無實證的不實指控，委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證、引用不實指控的電視媒體及名嘴，都將考慮一併提告。

吳：韓當選後 給新莊王小姐上千萬

吳子嘉日前爆料，指稱檢調偵辦菜蟲案時，掌握韓國瑜多年前在新莊王姓女子家中過夜畫面，韓的親信、現任高雄市輪船公司董事長黃文財也在場。

韓國瑜對此反批，抹黑應適可而止，來高雄後甚至沒打過一場麻將；黃文財則強調，王姓女子是他介紹給韓國瑜的朋友，在場打麻將者還有其他人。

吳子嘉昨又驚爆，「新莊的王小姐跟韓國瑜在一起已經有十幾年關係，也生了一個小孩，據我所知是一個女孩，女孩大概十來歲」。他還提醒韓國瑜，「如果對我的說法不服氣的話，歡迎到法院告我」。

吳子嘉晚間上電視節目時進一步爆料說，韓國瑜當選市長後，曾委託黃文財給王女千萬元以上的「生活照顧費」。吳質疑生活照顧費的來源，並說韓國瑜和黃文財可能違法。吳子嘉強調，講這些當然要負法律責任，只是不喜歡政治人物說謊，尤其又是要選總統的人，希望韓國瑜說清楚。

韓：不實指控 吳要跟檢察官講清楚

接連爆料讓韓國瑜跳腳，昨下午公開行程原本接受聯訪的安排臨時喊卡，且臉色鐵青地離開現場，傍晚則是透過新聞局發出聲明，將對吳子嘉的不實指控提告。

韓國瑜昨晚與大社區農會產銷班座談，回應外遇生女時表情嚴肅說，這兩年被抹黑很多，去年選前有電視主持人說他要賣掉高雄，高雄會插滿五星旗，他原要提告又撤掉，因為他要愛與包容，但這絕不是窩囊與退縮。

至於妻子李佳芬是否「暴跳如雷」？韓國瑜說，這許多都是編的，一旦檢察官介入調查，清者自清、濁者自濁，吳子嘉必須舉證孩子在哪？錢是誰送的？

至於與王小姐關係，韓說，等檢察官調查後都會清清楚楚，因為所有人都會被傳訊。

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