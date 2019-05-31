台積年報揭露 蘋果比華為甜

2019-05-31

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電向來不評論客戶相關訊息，但華為遭美國禁令管制封殺，半導體國際大廠紛紛表態暫停與華為業務往來或暫停供貨，台積電才不得已明確公開表示，華為旗下海思是其客戶，且該公司經過內部盡職調查評估，沒有違反國際的規範，將維持正常出貨；但依據台積電年報揭露，最大的「甲客戶」佔營收比重達廿二％，超過海思佔比的約十％，半導體供應鏈直言，甲客戶是美國蘋果，當然比華為海思甜。

因母公司華為的扶植，海思半導體已躍為中國ＩＣ設計第一大，且今年第一季度銷售額年增長四十一％，躍升全球半導體業第十四名；海思在台積電代工投產比重逐年攀升，且是越貴先進製程越敢投，目前已是台積電七奈米製程的重量級客戶之一。

但比起蘋果在台積電投產的比重，海思還略遜一籌。根據台積電年報揭露，去年「甲客戶」貢獻營收為二二四六．九億元、佔營收比重達廿二％，較前年的二二○四億元還要成長；市場都清楚「甲客戶」即為蘋果，海思佔台積電營收比重約十％，也算名列前茅的客戶，業界趣稱，「美中大戰」已在台積電開打了，結果是蘋果勝過海思。

DRAM大廠南亞科昨舉行股東會，小股東擔心中國華為事件對南亞科衝擊性；董事長吳嘉昭坦言，美中貿易戰主要是科技戰，國際大廠紛紛封殺華為，斷鏈危機不能小看；南亞科去年對華為出貨較多，今年第一季變少，南亞科在法律許可範圍都會支持每一家客戶、不僅是華為一家。

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