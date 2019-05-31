中DRAM野蠻擴張 續挖角南亞科

2019-05-31

「我們提高薪酬留才 他們比我們更高」

〔記者洪友芳／新竹報導〕美中貿易戰不斷升級，但中國挖角台灣半導體業人才並不停歇，台塑集團旗下南亞科總經理李培瑛昨指出，中國半導體業不會因缺乏技術而放棄發展DRAM，最近對岸公司又積極來挖角人才，南亞科即使提高薪酬留住人才，他語帶無奈的說：「我們提高，他們比我們更高。」

前年間，中國欲建立欠缺的DRAM技術，對南亞科大肆挖角，估計陸續挖走近五十名高階技術人員，台塑賣給美光的前華亞科廠更被挖角高達四百多人；去年初，台塑集團總裁王文淵曾氣得公開爆料挖角嚴重一事，透露台灣半導體產業留才不易的壓力，呼籲政府應積極重視。其中一名被高薪挖角的林姓資深工程師，涉帶著公司商業機密投靠，因違反營業秘密法而被起訴。

分紅增2倍 不敵中國5倍價碼

為防範人才被挖角，南亞科近年來提高薪酬與分紅獎勵制度，除了每年加薪之外，繼去年提高員工分紅達十三．六四億元，較前年增加近二倍之多，昨股東會通過去年盈餘將配發員工分紅十七．四億元，以目前員工總數三千一百人計算，平均每人可分紅五十六．一萬元。

李培瑛說，最近中國挖角風又積極起來，「詳情不便說明」；雖然南亞科已提高薪酬與分紅獎勵，「我們提高，他們比我們更高」，之前挖角價碼高台灣三到五倍。

中國政策欲扶植半導體業，建立晶片自給自足，對於欠缺的DRAM技術，紫光集團曾有意要向美商美光技術移轉，但被拒絕；福建晉華透過跟聯電技術合作，也被美光告侵權，中國發展DRAM似乎死路一條，但李培瑛透露，「他們還是有一些公司不會放棄的」，有的轉而發展儲存型（NAND）快閃記憶體，他認為「他們說的跟他們做的也常不完全一樣」。

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