5G不押華為 台歐盟合作10月啟動

2019-05-31

智慧工廠及無人機應用項目外

明年5G國際級活動將來台舉行

〔記者黃佩君、編譯羅綺／綜合報導〕中國電信設備及手機大廠華為遭美國祭出「禁售」、「禁購」雙禁令。經濟部長沈榮津昨表示，對5G前瞻技術得多元佈局，經濟部過去在標準上已涵納不同合作對象、分散風險；台灣與歐盟的5G合作計畫今年將進入新期程，預計十月啟動智慧工廠及無人機項目試驗場域等合作，明年5G國際級重大活動更將來台舉行。

沈榮津昨出席「台北5G國際高峰會」時強調，5G前瞻技術得多元佈局、不能孤注一擲，台灣與歐盟除在智慧工廠及無人機應用等合作項目外，也擴大在5G及B5G（介於5G及6G間，類似5G+）上的合作規模。

台灣後續也積極連結5G相關國際組織，目前已爭取到重要通訊會議IEEE GLOBECOM，於明年十二月來台舉辦。

經濟部官員表示，該學會是國際上通訊產學界最高峰會議，匯聚知名研究學者、專家與產業龍頭；業界多年前就認定二○二○年是5G相關產品成熟上路的年份，選擇該年在台灣舉辦，足見台灣通訊產業全球地位。

IEEE（電機電子工程師學會）做為全球最大電機學術社群，日前發布郵件通令禁止華為員工參與該會學術刊物審稿及編輯工作，直到美國解除華為禁令為止；IEEE一年出版一百四十多種專業期刊，對業界5G標準有相當大影響力，GLOBECOM正是該學會旗下學術社群的重大活動。

除與歐盟合作，國內產業發展方面，沈榮津指出，經濟部目前已組成兩個5G國家隊，分別是中華電信的領航隊及遠傳的5G先鋒隊，將針對娛樂場館及智慧車輛等領域發展；也與三軍總醫院等大型醫院合作，拓展5G混合實境（MR）的遠距即時諮詢等智慧醫療應用，將5G技術深入推廣到各種附加價值高的用途。

華為出局 愛立信、諾基亞搶進

華為遭美國封殺，痛失許多新一代5G無線網路設備訂單，瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞（Nokia）趁機搶食市場大餅，不僅雙雙成為日本軟銀（SoftBank）的5G主要供應商，也分別拿下丹麥電信商TDC、沃達豐（Vodafone）的合約。

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