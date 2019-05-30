避免火車對撞 柯建銘奔走力勸》 賴清德 被迫接受蔡營方案

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕民進黨中執會昨以共識方式通過總統初選日程相關事宜，免去表決廝殺。據了解，在五人協調小組、立院黨團總召柯建銘等人連日奔走下，賴清德陣營態度自前晚開始鬆動，賴陣營原盼留下表決紀錄，但在黨內力勸下，僅將賴陣營代表、中執委林俊憲的反對意見列入會議紀錄，並在賴陣營要求不要採取「共識決」一詞下，改採「共識不經表決通過」兩陣營都可接受的詞彙。
中執會最後能對初選方案做出決定，最大關鍵是居中協調的柯建銘。知情人士指出，當朝野立委廿八日上午在議場內為中選會主委李進勇人事案爆發衝突時，柯建銘百忙之中還去找賴清德談，也讓當天下午的蔡賴會先起個頭，前晚到昨天上午，柯也持續與賴溝通。
林俊憲反對意見 列入會議紀錄
蔡陣營代表林錫耀受訪時透露柯在中執會前遊說賴清德的情況，林表示，柯建銘會前與賴通電話，柯對賴清德說，柯文哲就是會選（總統），為什麼民調堅持不納入柯？這是在講道理，況且對誰有利還很難講。同時，蔡陣營也堅持上週主張的底線，不願妥協，黨內擔心會「沒收初選」，因此力勸雙方陣營，避免火車對撞。
中執會前，黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、柯建銘、總統府秘書長陳菊、林錫耀、林俊憲等人先闢室會前會，林俊憲仍堅持要表決，黨內則一再力勸，最後雖達成通過提案的共識，但林要求把他的不同意見列入中執會紀錄。
在正式開會後，林俊憲僅重申立場，表示不同意初選開跑後再更改民調規則，但也說，嘉義縣長翁章梁的提案有這麼多中執委連署，若用表決很清楚結果為何，「我們會尊重多數人的意見」。林會後無奈表示，這是在違反當事人意願下，規則被迫改變。
部分中執委則對中常會三月六日通過的總統初選日程一事開砲。基隆市長林右昌率先發難，要求承認這是誤判，應該向大眾，向蔡總統、賴院長道歉，並主張不應表決，「一表決這個黨就完蛋了！」多位中執委也發言呼應。陳菊則認為不要再追究過去的事，應要解決當前的問題。
羅文嘉回說，這樣的論述很危險，會被外界認為民進黨在自打嘴巴。但羅的解釋又引發中常委黃承國不滿，要羅「不要再講話！」羅則回嗆，「不然你來說！」
對於卓榮泰上週中執會表達過去通過決議「難道是如同兒戲般通過」等語，中執委林耀文要求卓收回；林右昌也發言，卓的發言陷中執委不義，「好像三月六日是一場兒戲，難道今天又要演一場兒戲？」卓表示，他的發言是上週說的話，也都透過媒體發布，沒有收不收回的問題。
卓榮泰：盼同志勿說「非誰不投」
卓榮泰拿出會前會擬定的三個方案，最後決定採民調手機、家戶各半，納入柯韓、民調時間六月十日至十四日方案。此方案內容與蔡陣營主張相同。
卓榮泰表示，他不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出「非誰不投」等話語。只有齊心合力，支持昨天通過的案子，支持透過民主程序得出的候選人，大家才有可能團結合作，才有機會勝選。